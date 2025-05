Bus Accident: ఘోరం.. బస్సు లోయలో పడి 21 మంది బౌద్ధ యాత్రికులు మృతి..!

Sri Lanka Bus Accident: శ్రీలంకలో ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బౌద్ద యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సు అకస్మాత్తుగా అదుపుతప్పి లోయలో పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది బౌద్ధ యాత్రికులు మరణించగా.. 30 మందికిపైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే మృతదేహాలను బయటకు తీసే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇక క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. ప్రయాణ సమయంలో బస్సులో 78 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కోట్మాలేలోని కరండీ ఎల్లా ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్న బస్సు ఈ ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదంపై ప్రత్యేక బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, తెల్లవారుజాము సమయంలో బస్సు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో లోయపడిపోయినట్లు సమాచారం. ఎందుకంటే ప్రయాణ సమయంలో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులతో ఈ బస్సులో వెళ్తోంది. అదుపుతప్పి లోయలో పడి ఉండవచ్చని పోలీసులు గుర్తించారు. వారు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు .

శ్రీలంకలో జరిగిన ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం యావత్ దేశాన్ని కుదిపేసింది. లోతైన లోయలో పడిపోవటంతో మరణాల సంఖ్య పెరిగింది. వీళ్లంతా బౌద్ధ మతపరమైన యాత్రకు వెళుతున్నట్లు సమాచారం. ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో మలుపు వద్ద డ్రైవర్ కంట్రోల్ కోల్పోవడంతో ఇది ఒక బండరాయిని ఢీకొని లోయలో పడిపోయింది బస్సు.

ప్రమాదాన్ని వెంటనే గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు. సహాయక బృందాలు కూడా వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని బయటకు తీసే చర్యలు చేపట్టారు. అయితే చనిపోయిన వారి సంఖ్య 21కి చేరింది. ఇది మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అతివేగం మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ మంది నిబంధనలకు అతిక్రమించి ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లడంతో ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు కూడా అధ్వానంగా ఉన్నాయి.

సరైన భద్రత చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం తీవ్రత పెరిగింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త వైరల్ అవుతుంది. వాళ్ల ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రధానంగా కొండ ప్రాంతాల్లో సరిగ్గా రోడ్లు లేకపోవడం.. డ్రైవర్లకు సరైన శిక్ష అందించకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలు తరచూ చోటు చేసుకుంటున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

UPDATE -The death toll in the Ramboda bus accident at Gerandi Ella has risen to 21, with at least 35 others injured and hospitalized. The victims' identities have not yet been confirmed. The bus, owned by the Sri Lanka Transport Board, was traveling from Kataragama to Kurunegala… https://t.co/Y4AKrFoy3k

— MDWLive! SriLanka 🇱🇰 (@MDWLiveSriLanka) May 11, 2025