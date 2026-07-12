/నో ఎంట్రీ.. అమెరికా జోక్యం ముగిసేవరకు హార్ముజ్ బంద్.. ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన! 

Iran Closes Strait of Hormuz: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం మరింత తీవ్రతరంగా మారుతోంది. తాము పేర్కొన్న మార్గాల్లో కాకుండా వేరే దారిలో వెళ్తున్న నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేశామని ఇరాన్ ఇటీవలే స్పష్టతనిచ్చింది. అంతేకాకుండా, హార్ముజ్ జలసంధిని తాము పూర్తిగా మూసివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఘటన వల్ల అమెరికా తమపై దాడులు చేసే క్రమంలో పరిణామాలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై కూడా దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో అమెరికా సైనిక జోక్యం పూర్తిగా అంతమయ్యే వరకు హార్మజ్ జలసంధి మూసివేత కొనసాగుతుందని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
దాడులు పెంచిన అమెరికా..
మరోవైపు, ఇరాన్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో అమెరికా పర్యవసానంగా భీకర దాడులను ప్రారంభించింది. నౌకలపై దాడులు చేయడం మరియు జలసంధి మూసివేత నిర్ణయం నేపథ్యంలో ఇరాన్ పై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ వారంలోనే ఇది మూడవ దాడి అని యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఖేష్మ్ ఐలాండ్, బందర్ అబ్బాస్, సిర్కిక్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయని ఇరాన్ లోని స్థానిక వార్తా సంస్థలు కూడా సమాచారాన్ని అందించాయి. ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాలపై కూడా దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని కనిపిస్తోంది, ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర విమర్శలు తీవ్రమవుతున్నాయి.
ఇరాన్కు 24 గంటల గడువు..
ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య, నిన్న ఇరాన్కు అమెరికా 24 గంటల గడువు విధించిందని అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు చెబుతున్నాయి. నౌకలపై కాల్పులు ఆపేయాలని, తాము చేసిన తప్పులను బహిరంగంగా అంగీకరించాలని అమెరికా ఇరాన్కు అల్టిమేటం జారీ చేసింది. హార్ముజ్ జలసంధిని తక్షణమే తెరిచి ఉంచాలని, అక్కడ నౌకల రాకపోకలపై ఎటువంటి ఫీజులు వసూలు చేయబోమని ఇరాన్ ప్రకటించాలని అమెరికా కోరుతోంది. ఒకవేళ ఇరాన్ ఈ షరతులకు నిరాకరిస్తే, పరిణామాలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయని హెచ్చరించింది.
హార్ముజ్ జలసంధిలో తాము సూచించిన మార్గాల ద్వారానే నౌకలు వెళ్లాలనడానికి ఇరాన్కు ఎలాంటి అధికారిక అనుమతి లేదని యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తేల్చి చెప్పింది. హార్ముజ్ జలసంధి ఇరాన్ నియంత్రణలో లేదని, మే నెల ప్రారంభం నుండి ఈ మార్గం ద్వారా దాదాపు 800కు పైగా వాణిజ్య నౌకలు, 380 రవాణా నౌకలు ప్రయాణించాయని, ఈ రవాణా ప్రక్రియలో అమెరికా దళాలు కూడా సహాయపడ్డాయని పేర్కొంది.
భారత నౌకను వెనక్కి పంపిన ఇరాన్..
యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ యుద్ధం కారణంగా భారత్ కూడా ఇబ్బందుల్లో పడింది. హార్ముజ్ జలసంధిలోని ఒమన్ కారిడార్ మార్గం ద్వారా మన దేశానికి రావలసి ఉన్న క్రూడ్ ఆయిల్ నౌకను ఇరాన్ వెనక్కి పంపేసింది. అమెరికా సూచించిన మార్గాల ద్వారా కాకుండా, తాము నిర్దేశించిన మార్గాల్లోనే ప్రయాణించాలని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. హార్ముజ్ ప్రాంతంపై ఆధిపత్యం కోసం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోరు భారత్కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడితే..
హార్ముజ్ జలసంధి పూర్తిగా మూతపడితే అంతర్జాతీయంగా ముప్పు ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ జలసంధి మూసివేత కొనసాగితే, అది భారతదేశంతో పాటు ఇతర సహ ఇతర దేశాలకు కూడా తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశం. ఇంధన రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడితే, క్రూడ్ ఆయిల్, ఎల్పీజీ సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. గత ఐదు నెలల ఇబ్బందుల నుండి నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్న భారత్కు ఇది పెద్ద దెబ్బ అవుతుంది. దీనివల్ల దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరగడమే కాకుండా, గృహ అవసరాలకు వాడే ఎల్పీజీ ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలె రెండు నౌకలపై దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో, సీజ్ ఫైర్ గురించి ట్రంప్ మాట్లాడారు.. మాట్లాడటం సమయం వృథా చేయడమే అని ఆయన విమర్శించారు. ఆయన వ్యాఖ్యల వెంటనే అమెరికా ఇరాన్పై దాడులకు దిగింది. ఇరాన్ నాయకులు మోసగాళ్లు, అబద్ధాలకోరులని ట్రంప్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
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