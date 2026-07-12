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నో ఎంట్రీ.. అమెరికా జోక్యం ముగిసేవరకు హార్ముజ్ బంద్.. ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన! 

అమెరికా తమపై దాడులు కొనసాగిస్తున్నంత వరకు.. హార్ముజ్ ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక జోక్యం పూర్తిగా ముగిసే వరకు ఈ కీలకమైన జలసంధిని మూసివేస్తామని ఇరాన్ కాసేపటి కిందటే సంచలన ప్రకటన చేసింది. తాము సూచించిన నిర్దేశిత మార్గంలో ప్రయాణించకుండా, మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో వెళ్తున్న ఒక నౌకపై దాడులు చేసినట్లు ఐఆర్‌జీసీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీంతో అమెరికా ఇరాన్‌పై మరింత దాడులు పెంచింది. ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 12, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:21 AM IST
నో ఎంట్రీ.. అమెరికా జోక్యం ముగిసేవరకు హార్ముజ్ బంద్.. ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన! 
Image Credit: Iran Closes Strait of Hormuz:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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