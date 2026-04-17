Strait Of Hormuz Open News: పశ్చిమాసియాలో ఇటీవలే యుద్ధానికి బ్రేక్ పడింది. అయితే యుద్ధం తాలూకా కాల్పుల విరమణకు అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు ఒప్పందాలు చేసుకోగా.. ఆనాటి నుంచి 15 రోజుల వరకు హోర్ముజ్ జలసంధి 'పూర్తిగా తెరిచి ఉంటుందని' ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి ప్రకటించారు. ప్రపంచంలోని అన్ని వాణిజ్య నౌకల కోసం ఈ మార్గం తెరిచే ఉంటుందని ఆయన 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణకు అనుగుణంగా, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్కు చేసిన ఒప్పందం ప్రకారం.. కాల్పుల విరమణలో మిగిలిన రోజులకు గానూ హోర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తెరిచే ఉంటుందని ఆయన ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా హోర్ముజ్ జలసంధి 'పూర్తిగా తెరిచి ఉందని' అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా తన సోషల్ మీడియాలో ధృవీకరించారు. "హోర్ముజ్ జలసంధి పూర్తిగా తెరిచి ఉందని, పూర్తి రాకపోకలకు సిద్ధంగా ఉందని ఇరాన్ ఇప్పుడే ప్రకటించింది. ధన్యవాదాలు!" అని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు.
అయితే మరో పోస్ట్లో ట్రంప్ స్పష్టం చేస్తూ, జలసంధి తెరుచుకున్నప్పటికీ, ఇరాన్తో 'లావాదేవీ' పూర్తయ్యే వరకు అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధనం పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతుందని తెలిపారు. అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ ప్రకారం.. హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత ముడి చమురు ధరలు 10 శాతం పడిపోయాయి.
లెబనాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య 10 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ గురువారం ప్రకటించారు. ఇరు దేశాల నాయకుల మధ్య మొట్టమొదటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తాను ప్రయత్నిస్తున్నానని కూడా ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఒక ఒప్పందానికి రావాలనే అమెరికా ప్రయత్నాలలో భాగంగానే ఈ రెండు యుద్ధ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. ఏ ఒప్పందంలోనైనా లెబనాన్ కాల్పుల విరమణ తప్పనిసరిగా ఉండాలని టెహ్రాన్ పట్టుబట్టింది.
ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు, లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్లతో జరిపిన ఫోన్ సంభాషణల తర్వాతే ఈ ఘర్షణలను నిలిపివేసే ఒప్పందం కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు. రాబోయే నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల్లో నెతన్యాహు, ఔన్ వైట్ హౌస్ను సందర్శిస్తారని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన ఆ తర్వాత చెప్పారు.
మరోవైపు హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తున్నట్లు ప్రకటించడాన్ని ఫ్రాన్స్, యూకే నాయకులు స్వాగతించారు. కానీ అది శాశ్వతం కావాలని వారు ఆశించారు. సముద్ర భద్రతను పునరుద్ధరించడానికి ఒక అంతర్జాతీయ మిషన్ను ప్లాన్ చేస్తూనే ఉంటామని, వచ్చే వారం లండన్లో సైనిక ప్రణాళికల నిపుణులతో సమావేశం కానున్నామని అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ తెలిపారు.
