Strait Of Hormuz: హార్మోజ్ జలసంధి నుంచి గుజరాత్ పోర్టులకు ఎంత దూరం? ఎన్ని కిలో.మీ?

Strait Of Hormuz Distance Telugu News: మధ్య ప్రాచుర్యంలో ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా తారాస్థాయికి చేరుకుంటూ వస్తున్నాయి. అమెరికాతో యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో.. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హార్మోజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరిణామం ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారతదేశన్ని కూడా తీవ్రంగా కలవర పెడుతోంది. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం అత్యధికంగా ఈ మార్గం పైనే ఆధారపడుతోంది. అంతేకాకుండా వివిధ వస్తువులకు సంబంధించిన ఎగుమతి దిగుమతి నౌకలు కూడా దీనిగుండానే ఇతర దేశాలకు రవాణా అవుతుంటాయి. అయితే హార్మోజ్ జల సంధి నుంచి భారత్ పశ్చిమ తీరానికి చేరుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో మీకు తెలుసా? కనీసం ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరం ఉందో తెలుసా? వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ తీరంలోని హర్మోజ్ జల సంధి నుంచి భారత పశ్చిమ తీరానికి చేరుకోవడానికి షిప్పులు లేదా ఆయిల్ ట్యాంకర్లు పెద్దగా సమయం పట్టదు.. లోడుతో పాటు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి సాధారణంగా రెండు నుంచి మూడు రోజుల వ్యవధిలో నౌకలు భారత తీరానికి చేరుకుంటాయి. అందుకే భారతదేశము ఏవైనా వస్తువులను మధ్య ప్రాచుర్య దేశాలకు పంపడానికి ఈ జల సంధిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఉంటుంది.
హార్మోజ్ నుంచి గుజరాత్ లోని కాండ్లా పోర్టు దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. కేవలం 36 నుంచి 40 గంటల్లో షిప్పులు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి.. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చేరుకోగలుగుతాయి.. ముంబై తీరానికి చేరుకోవడానికి సుమారు 50 నుంచి 55 గంటల సమయం పడుతుంది. ముడిచమురును మోసుకెళ్ళే భారీ ట్యాంకర్లు సగటున గంటకు 13 నుంచి 20 నాటికల్ మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. ఇంత తక్కువ సమయంలో చమురు భారత్ చేరుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని మూసివేయడంతో సరఫరా గొలుసు పూర్తిగా దెబ్బ తినే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా అయ్యే చమురులో దాదాపు 20 శాతం హార్మోజ్ జల సంధి గుండానే వెళ్తుంది. భారత్ దిగుమతి చేసుకునే ముడిచమురులో మూడింటి రెండువంతులు ఈ మార్గం నుండే వస్తుంది. సరఫరా నిలిచిపోతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశాలున్నాయి. ప్రస్తుతానికి భారత్ వద్ద కొన్ని రోజులకు సరిపడా అత్యవసర చమురు నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ.. ఇరాన్తో సంప్రదింపులు జరపడం వల్ల హార్మోజ్ జల సంధిలో మన నౌకలకు అనుమతులు లభించుతున్నాయి. దీనివల్ల ముడి చెమురుపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook