Sunitha Williams: 286 రోజుల తర్వాత భూమి మీదకు సురక్షితంగా సునీత.. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో వీడియో చూడండి..

Sunitha Williams Video: తాజాగా క్యాప్సూల్ నుంచి స్ట్రక్చర్ పై బయటికి వచ్చాక అందరికీ చెయ్యి ఊపుతూ నవ్వుతూ ఆమె ముఖం కనిపించింది. ఆమెను వెంటనే వైద్య సేవలపై ఆసుపత్రికి తరలించారు 46 రోజులు పాటు అక్కడే ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఎట్టకేలకు సునీత విలియమ్స్ భూమి మీద అడుగు పెట్టారు. సునీతతో పాటు బుచ్ విల్మోర్ కూడా ఉన్నారు. ఆయనతో పాటు వాళ్లని తీసుకురావడానికి వెళ్లిన మరికొందరు ఆస్ట్రోనాట్స్ 'క్రూ డ్రాగన్ హ్యూమన్' తెల్లవారుజామున 3:27 కు సురక్షితంగా ఫ్లోరిడా తీరంలోని సముద్ర జరాల్లో దిగింది.

గత ఏడాది జూన్‌లో వీళ్లు వెళ్లిన స్టార్ లైన్‌ స్పేస్ షిప్ లో సమస్యలు తలెత్తడంతో 8 రోజుల్లో తిరిగి రావాల్సినవారు 286 రోజులు అంటే దాదాపు 9 నెలలు అంతరిక్షంలోనే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సునీత విలియమ్స్ క్షేమంగా తిరిగి రావటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా హర్షిస్తున్నారు. ఆమె క్షేమంగా భూమ్మీదకు చేరుకోవాలని గుజరాత్‌తోని ఝులాసంలో ఆమె పూర్వికులు పూజలు కూడా నిర్వహించారు. సునీత రాక కోసం కుటుంబమంతా ఎదురు చూస్తుందని తన సోదరులు కూడా తెలిపారు. యజ్ఞం చేశామన్నారు సునీత విలియమ్స్ భారత సంతతికి చెందినవారు.

సునీత విలియమ్స్‌ చేపట్టిన బాధ్యతలు..

ఈమె 1987లో అమెరికా నేవీలో చేరారు. ఆ తర్వాత కమాండర్, డైవింగ్ ఆఫీసర్, ఎయిర్ ట్రైనింగ్ కమాండర్ గా కూడా పని చేశారు. మధ్యదార, పర్షియన్‌, గల్ఫ్, ఎర్ర సముద్రంలో కూడా సునీత విలియమ్స్ డ్యూటీలు చేశారు. భారీ హెలికాప్టర్లు, యుద్ధ విమానాలు నడిపిన అనుభవం కూడా సునితకు ఉంది. 1998లో నాసాల చేరిన సునీత తొలిసారిగా 2006లో ఐఎస్ఎస్ కు వెళ్లారు. 2007లో స్పేస్ లో మ్యారథన్‌ కూడా చేసిన తొలి వ్యక్తిగా కూడా సునీత విలియం రికార్డు సాధించారు.

అయితే, అంతరిక్షం నుంచి వచ్చిన నలుగురు వ్యోమగాములు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని నాసా వెల్లడించింది. అన్‌ డాకింగ్ నుంచి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ వరకు అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగాయి. స్పేస్ ఎక్స్, నాసా సమిష్టి కృషితో వారిని భూమిపైకి తీసుకువచ్చామని చెప్పింది. ఈ యాత్ర విజయవంతం చేయడంతో స్పేస్ కీలకపాత్ర పోషించిందని ప్రశంసించారు.

#WATCH | Being stranded at the International Space Station for 9 months, Sunita Williams is back on Earth with a smile

Today, NASA's SpaceX Crew-9 - astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunita Williams, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov returned to Earth after the… pic.twitter.com/mdZIQTG4SN

— ANI (@ANI) March 18, 2025