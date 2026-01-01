English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Blast: న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో విషాదం.. బార్ లో పేలిన బాంబు.. పదుల సంఖ్యలో మృతి.. !!

Blast: న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో విషాదం.. బార్ లో పేలిన బాంబు.. పదుల సంఖ్యలో మృతి.. !!

Swiss Ski Resort Bar Blast: న్యూఇయర్ వేడుకల్లో విషాదం నెలకొంది. స్విట్జర్లాండ్ లోని ఆల్పైన్ స్కీ రిసార్ట్ ప్రాంతమైన క్రాన్స్–మోంటానాలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 10 మరణించారు. వందల మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 1, 2026, 01:48 PM IST

Blast: న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో విషాదం.. బార్ లో పేలిన బాంబు.. పదుల సంఖ్యలో మృతి.. !!

Swiss Ski Resort Bar Blast:  నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్న వేళ విషాదం నెలకొంది. స్విట్జర్లాండ్ లో  నూతన సంవత్సర దినోత్సవం రోజున స్విస్‌లోని ప్రసిద్ధ ఆల్పైన్ స్కీ రిసార్ట్ ప్రాంతమైన క్రాన్స్–మోంటానాలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ఒక ప్రముఖ బార్‌లో జరగడంతో  కలకలం రేగింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. 

స్విస్ పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. క్రాన్స్–మోంటానాలోని “లె కాన్స్టెలేషన్” అనే బార్‌లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జోరుగా సాగుతున్న సమయంలో తెల్లవారుజామున సుమారు 1:30 గంటల ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా పేలుడు సంభవించింది. ఆ సమయంలో బార్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఉన్నారు. పేలుడు జరిగిన వెంటనే బార్‌లో మంటలు చెలరేగి, భవనం మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. ఈ మంటల్లో పలువురు లోపలే చిక్కుకుపోయారు.

సమాచారం అందిన వెంటనే స్విస్ పోలీసులు.. అగ్నిమాపక దళాలు, రెస్క్యూ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. సహాయక చర్యలు చేపట్టి, మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసుకువచ్చారు. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే గాయాల తీవ్రత కారణంగా మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. నైరుతి స్విట్జర్లాండ్‌లోని వాలాయిస్ కాంటన్ పోలీసు ప్రతినిధి గైటన్ లాథియన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. పేలుడుకు గల కారణం ఇప్పటివరకు తెలియరాలేదు. చాలా మంది గాయపడ్డారు. 10 మంది  ప్రాణాలు కోల్పోయారుఅని తెలిపారు. ఘటనపై లోతైన దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు కూడా ఆయన వెల్లడించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాంతంలో.. నూతన సంవత్సర వేడుకల సమయంలో ఈ ఘటన జరగడం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. పేలుడి అసలు కారణం ఏమిటన్న దానిపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

