English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Sydney: ఘోరం.. ఆ 16 మందిని చంపింది తండ్రీకొడుకులే..! తల్లికి ఏం చెప్పి వెళ్లారు తెలుసా?

Sydney: ఘోరం.. ఆ 16 మందిని చంపింది తండ్రీకొడుకులే..! తల్లికి ఏం చెప్పి వెళ్లారు తెలుసా?

Father Son Duo In Bondy Beach Shooting: ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ  బాండీ బీచ్ వద్ద కాల్పులు జరిపింది తండ్రి కొడుకులేనని పోలీసులు నిర్ధారించారు. వీరిలో తండ్రి సాజీద్ అక్రమ్ (50) ఇప్పటికే పోలీసుల కాల్పుల్లో మరణించినట్లు సమాచారం. ఇక అతడి కొడుకు నవీద్‌ అక్రమ్ (24) ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. కాల్పుల్లో వాడిన ఆయుధాలకు సాజిద్‌ వద్ద లైసెన్స్ ఉందని పోలీసులు ధృవీకరించారు. ఇక ఆస్ట్రేలియా బాండీ బీచ్ వద్ద జరిగిన కాల్పుల్లో ఇప్పటివరకు 16 మంది మృతి చెందారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రా బంగారు గనిలో పనులు షురూ..ఇకపై గోల్డ్ చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?! అసలు మేటర్ ఇదే!
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రా బంగారు గనిలో పనులు షురూ..ఇకపై గోల్డ్ చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?! అసలు మేటర్ ఇదే!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత ఎప్పుడు? కొత్త సంవత్సరంలోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..!
6
PM Kisan 22nd Installment Update
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత ఎప్పుడు? కొత్త సంవత్సరంలోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..!
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూల్లకి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
School Holiday tomorrow
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూల్లకి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకో తెలుసా..?
Bank Holiday: రేపటి నుంచి ఐదు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: రేపటి నుంచి ఐదు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
Sydney: ఘోరం.. ఆ 16 మందిని చంపింది తండ్రీకొడుకులే..! తల్లికి ఏం చెప్పి వెళ్లారు తెలుసా?

 Father Son Duo In Bondy Beach Shooting: ఆస్ట్రేలియా ఉగ్రవాద కాల్పుల ఘటనలో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయి. 16 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు తీసింది తండ్రీకొడుకులేనని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ ఉగ్రవాదులు బాండీ బీచ్ వద్ద చనుక్కా వేడుకలో పాల్గొన్న అమాయకులను కాల్చి చంపారు. వీళ్లు సాజిద్ అక్రమ్ (50), కుమారుడు నవీద్‌ అక్రమ్ (24) ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు.  ఇక న్యూ సౌత్ వెల్స్ పోలీస్ కమిషనర్ ప్రకారం ఇప్పటికే 50 ఏళ్ల ఉగ్రవాదిని పోలీసులు కాల్చి చంపారు. ఉగ్రవాది నవీద్‌ ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. అయితే వారి వద్ద లైసెన్స్ ఉన్న గన్స్‌ ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడిలో ఇప్పటివరకు 16 మంది మృతి చెందగా.. 50 వరకు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. అయితే ప్రతి వారాంతంలో వీళ్లు చేపలు పట్టడానికి వెళ్తారని తల్లి పోలీసులకు తెలిపింది. ప్రస్తుతం బోనిరిగ్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. అతని తల్లి ఇటుకల కంపెనీలో తన కుమారుడు మేస్త్రి పని చేస్తూ ఉంటాడు పోలీసులకు చెప్పింది

Add Zee News as a Preferred Source

 పాకిస్తాన్‌తో సంబంధం..
 వీరి ఇంటిపై పోలీసులు దాడులు జరిపినప్పుడు అక్కడ ఆరు లైసెన్స్ గన్నులు దొరికాయి. వాటిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటికి కూడా లైసెన్స్ ఉందని పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. అంతేకాదు వారి వాహనంలో ఒక ఇంప్రూవ్ వైజ్డ్ ఎక్స్ క్లూజివ్ డివైస్ (IED) జెండా కూడా దొరికిందని పోలీసులు తెలిపారు. సాజీద్ అక్రమ ఒక గన్ క్లబ్ సభ్యుడు అని కూడా వాళ్ళు ధ్రువీకరించారు.

కానీ, తల్లి మాత్రం తన కొడుకు స్కూబా డైవింగ్‌ వెళ్తాడు.  తనకు తెలిసినంతవరకు తన కుమారుడి వద్ద ఎలాంటి ఆయుధాలు లేవట. స్నేహితులను కలవడానికి వెళుతూ ఉంటాడు కనీసం మద్యం, ధూమపానం కూడా చేయడు. అతను ఒక కంపెనీ పెట్టగా అది దివాళా తీసింది. దీంతో అతను ఇటుకలు తయారీ పనికి వెళుతున్నట్లు చెప్పింది.

తల్లి గృహిణి, తండ్రి ఉగ్రవాది, 22 ఏళ్ల చెల్లెలు, 24 ఏళ్ల సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు. కామ్రాబట్టాలో 2020 ఉండేవారు. అక్కడ 2024లో పలు ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేశాడు హైస్కూల్లోనే చదువుకున్న రోజుల్లో అతనికి ఎక్కువ మందు స్నేహితులు ఉండేవారని తల్లి వెరీనా తెలిపింది… ఇక నిన్న ఆదివారం కావడంతో ఆస్ట్రేలియన్ బీచ్‌లో ఈ తండ్రీకొడుకులు తెగబడ్డారు. ఇప్పటికే 16 మంది గాయపడ్డారు. యూదుల లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ ఫైరింగ్ చేశారు. టూరిస్టులు పరిగెడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. స్థానిక చనుక్కా పండుగ సందర్భంగా అక్కడ బీచ్ వద్ద పెద్దసంఖ్యలో వచ్చారు. అక్కడ వాళ్ళు కొవ్వొత్తులు వెలిగించే వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

ఇదీ చదవండి:  నేటి నుంచి H1B వీసా దారులకు సోషల్‌ మీడియా వెట్టింగ్‌.. ఏం చేస్తారు తెలుసా?

ఇదీ చదవండి:  రూ.100 కోట్ల జెట్‌ ఉన్న మెస్సీ.. ఏడాది సంపాదన ఎన్ని వేల కోట్లు తెలిస్తే కళ్లు బైర్లుకమ్ముతాయి..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sydney Bondi Beach shootingAustralia Sydney terror attackFather son shooting SydneySydney attack latest update

Trending News