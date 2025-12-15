Sydney: ఘోరం.. ఆ 16 మందిని చంపింది తండ్రీకొడుకులే..! తల్లికి ఏం చెప్పి వెళ్లారు తెలుసా?

Father Son Duo In Bondy Beach Shooting: ఆస్ట్రేలియా ఉగ్రవాద కాల్పుల ఘటనలో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయి. 16 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు తీసింది తండ్రీకొడుకులేనని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ ఉగ్రవాదులు బాండీ బీచ్ వద్ద చనుక్కా వేడుకలో పాల్గొన్న అమాయకులను కాల్చి చంపారు. వీళ్లు సాజిద్ అక్రమ్ (50), కుమారుడు నవీద్ అక్రమ్ (24) ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఇక న్యూ సౌత్ వెల్స్ పోలీస్ కమిషనర్ ప్రకారం ఇప్పటికే 50 ఏళ్ల ఉగ్రవాదిని పోలీసులు కాల్చి చంపారు. ఉగ్రవాది నవీద్ ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. అయితే వారి వద్ద లైసెన్స్ ఉన్న గన్స్ ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడిలో ఇప్పటివరకు 16 మంది మృతి చెందగా.. 50 వరకు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. అయితే ప్రతి వారాంతంలో వీళ్లు చేపలు పట్టడానికి వెళ్తారని తల్లి పోలీసులకు తెలిపింది. ప్రస్తుతం బోనిరిగ్లో నివాసం ఉంటున్నారు. అతని తల్లి ఇటుకల కంపెనీలో తన కుమారుడు మేస్త్రి పని చేస్తూ ఉంటాడు పోలీసులకు చెప్పింది
పాకిస్తాన్తో సంబంధం..
వీరి ఇంటిపై పోలీసులు దాడులు జరిపినప్పుడు అక్కడ ఆరు లైసెన్స్ గన్నులు దొరికాయి. వాటిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటికి కూడా లైసెన్స్ ఉందని పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. అంతేకాదు వారి వాహనంలో ఒక ఇంప్రూవ్ వైజ్డ్ ఎక్స్ క్లూజివ్ డివైస్ (IED) జెండా కూడా దొరికిందని పోలీసులు తెలిపారు. సాజీద్ అక్రమ ఒక గన్ క్లబ్ సభ్యుడు అని కూడా వాళ్ళు ధ్రువీకరించారు.
కానీ, తల్లి మాత్రం తన కొడుకు స్కూబా డైవింగ్ వెళ్తాడు. తనకు తెలిసినంతవరకు తన కుమారుడి వద్ద ఎలాంటి ఆయుధాలు లేవట. స్నేహితులను కలవడానికి వెళుతూ ఉంటాడు కనీసం మద్యం, ధూమపానం కూడా చేయడు. అతను ఒక కంపెనీ పెట్టగా అది దివాళా తీసింది. దీంతో అతను ఇటుకలు తయారీ పనికి వెళుతున్నట్లు చెప్పింది.
తల్లి గృహిణి, తండ్రి ఉగ్రవాది, 22 ఏళ్ల చెల్లెలు, 24 ఏళ్ల సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు. కామ్రాబట్టాలో 2020 ఉండేవారు. అక్కడ 2024లో పలు ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేశాడు హైస్కూల్లోనే చదువుకున్న రోజుల్లో అతనికి ఎక్కువ మందు స్నేహితులు ఉండేవారని తల్లి వెరీనా తెలిపింది… ఇక నిన్న ఆదివారం కావడంతో ఆస్ట్రేలియన్ బీచ్లో ఈ తండ్రీకొడుకులు తెగబడ్డారు. ఇప్పటికే 16 మంది గాయపడ్డారు. యూదుల లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ ఫైరింగ్ చేశారు. టూరిస్టులు పరిగెడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. స్థానిక చనుక్కా పండుగ సందర్భంగా అక్కడ బీచ్ వద్ద పెద్దసంఖ్యలో వచ్చారు. అక్కడ వాళ్ళు కొవ్వొత్తులు వెలిగించే వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
