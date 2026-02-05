English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
New Criminal Law: భర్త అనుమతి లేకుండా బంధువుల ఇంటికి వెళితే భార్యకు 3 నెలలు జైలు శిక్ష!

Taliban New Law On Women: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మహిళల స్వేచ్ఛపై తాలిబన్ ప్రభుత్వం మరోసారి ఉక్కుపాదం మోపింది. ఇప్పటికే విద్య, ఉద్యోగాల విషయంలో అనేక ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న అక్కడి మహిళలకు, ఇప్పుడు వ్యక్తిగత ప్రయాణాల విషయంలోనూ కొత్త కఠిన చట్టాన్ని అమలులోకి తెచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:46 PM IST

New Criminal Law: భర్త అనుమతి లేకుండా బంధువుల ఇంటికి వెళితే భార్యకు 3 నెలలు జైలు శిక్ష!

Taliban New Law On Women: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మహిళల స్వేచ్ఛపై తాలిబన్ ప్రభుత్వం మరోసారి ఉక్కుపాదం మోపింది. ఇప్పటికే విద్య, ఉద్యోగాల విషయంలో అనేక ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న అక్కడి మహిళలకు, ఇప్పుడు వ్యక్తిగత ప్రయాణాల విషయంలోనూ కొత్త కఠిన చట్టాన్ని అమలులోకి తెచ్చింది.

సాధారణంగా దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగినప్పుడు లేదా మనస్పర్థలు వచ్చినప్పుడు భార్యలు తమ పుట్టింటికో లేదా బంధువుల ఇంటికో వెళ్లడం సహజం. అయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో ఇలా చేయడం ఇకపై నేరం కానుంది.

ఏంటీ కొత్త నిబంధన?
తాలిబన్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. ఏ మహిళ అయినా తన బంధువుల ఇంటికి వెళ్లాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా తన భర్త నుండి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి. భర్త అనుమతి లేకుండా ఇల్లు దాటి బంధువుల దగ్గరకు వెళ్లినట్లు తేలితే, ఆ మహిళకు 3 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తారు.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?
కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడటం, సంప్రదాయాలను గౌరవించడం అనే సాకుతో తాలిబన్లు ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంటున్నారని కొందరు చెబుతున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు జరిగినప్పుడు మహిళలు ఇల్లు వదిలి వెళ్లడం వల్ల సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా మహిళల కదలికలపై భర్తలకు పూర్తి నియంత్రణను కట్టబెట్టారని అంటున్నారు.

ఈ అమానవీయ చట్టంపై అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పార్కులు, జిమ్ములు, విద్యా సంస్థలకు దూరమైన ఆఫ్ఘన్ మహిళల ప్రాథమిక హక్కులను ఈ చట్టం పూర్తిగా కాలరాస్తోందని ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.

భర్త వేధింపులకు గురిచేస్తున్నా కూడా అనుమతి లేనిదే బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి కల్పించడం వల్ల మహిళల భద్రత గాలిలో దీపంలా మారుతుందని కార్యకర్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో రోజురోజుకూ మహిళలపై ఆంక్షలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ కొత్త జైలు శిక్ష నిబంధనతో అక్కడి స్త్రీలు తమ సొంత బంధువులను కలుసుకోవడానికి కూడా భయం నీడలో బతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

