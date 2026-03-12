Crude Oil Tanker Arrived From Hormuz Strait: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ల నడుమ పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంధనం కొరత ఏర్పడనుందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో యుద్ధాన్ని దాటుకొని ఓ చమురు నౌక ఇప్పుడు ముంబై పోర్టుకు చేరింది. సౌదీ అరేబియా నుంచి కొనుగోలు చేసిన ముడి చమురును రవాణా చేస్తున్న లైబీరియన్ జెండాతో ఉన్న నౌక తాజాగా ముంబై ఓడరేవుకు చేరింది. అయితే యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత జలమార్గంలో సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి చమురు నౌక ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ నౌకకు ఒక భారతీయుడు నాయకత్వం వహించడం విశేషం.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేతులు కలిపి ఇరాన్పై దాడులు చేసిన తర్వాత హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కన్నేసింది. ప్రపంచంలో సగానికి పైగా చమురు రవాణా ఈ జలసంధి నుంచే జరుగుతున్నట్లు గమనించింది. దీంతో ఈ జలసంధిని దాటుతూ ఓ నౌక వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించినా దాన్ని పేల్చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. దీంతో దాదాపుగా వారానికి పైగా చమురు నౌకలు అక్కడే ఆగిపోవడం చమురు రవాణా నిలిచింది.
తాజాగా ఇరాన్కు సుముఖంగా ఉన్న దేశాల చమురు నౌకలను అనుమతించేందుకు ఇరాన్ నిర్ణయించింది. దీంతో భారత్ కు చెందిన చమురు నౌకలను కూడా వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతించింది. ఇప్పుడు లైబీరియా జెండాతో కూడిన షెన్లాంగ్ నౌక మార్చి 1న సౌదీ పోర్టు రాస్ తనూరా నుంచి బయల్దేరి ఇప్పటికి ముంబై చేరుకుంది. సముద్ర డేటా సంస్థలైన లాయిడ్స్ లిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్, ట్యాంకర్ట్రాకర్స్ ప్రకారం.. ఈ చమురు నౌక హార్ముజ్ జలసంధిలో మార్చి 8న క్రాస్ అయ్యింది.
ఆసియాలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారిన భారత్లో ఇంధన కొరతను తగ్గించేందుకు ఈ ట్యాంకర్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి హార్ముజ్ జలసంధిలో భారత్కు చెందిన 28 చమురు నౌకలు కలిగి ఉన్నట్లు భారత డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ తెలియజేసింది.
