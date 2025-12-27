Tariq Rehaman: బంగ్లాదేశ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారిన తారిఖ్ రెహామాన్ రాక.. ? అతని ప్లాన్ ఇదేనా..?

బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ తాత్కాలిక ఛైర్మన్ తారిక్ రెహమాన్ స్వదేశంలో అడుగుపెట్టాడు. దాదాపు 17 ఏళ్లుగా లండన్లో ఉండి బంగ్లాదేశ్ తిరిగివచ్చిన ఆయనకు పార్టీ శ్రేణుల నుంచి ఘన స్వాగతం లభించింది. దాదాపు 50 లక్షల మంది ఈ గ్రాండ్ వెల్కమ్లో భాగస్వామ్యమయ్యారు. మరోవైపు.. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా భద్రతా బలగాలు మోహరించాయి. అంతకుముందు.. లండన్ హీథ్రో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తారిక్ బయల్దేరిన దృశ్యాలు, బంగ్లాదేశ్ కు చేరుకున్న దృశ్యాలను ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. బంగ్లాదేశ్ చేరుకున్న వారిలో తారిక్ రెహమాన్ తోపాటు తారిక్ భార్య జుబైదా రెహమాన్, కూతురు జైమా రెహమాన్ ఉన్నారు. లండన్ లో బయలుదేరే ముందు మాతృభూమికి వెళ్తున్నా అంటూ జైమా తీసిన సెల్ఫీ తన ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడంతో అది వైరల్ అవుతోంది. తారిక్ రెహమాన్ స్వదేశానికి తిరిగి రావడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ నాయకురాలు , మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా ప్రస్తుతం అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఆమె కుమారుడు తారిక్ రహమాన్ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. స్వీయ బహిష్కరణలో ఉన్న ఆయన.. 17 ఏళ్ల తర్వాత తన కుటుంబంతో కలిసి బంగ్లాలో అడుగుపెట్టారు. ఆరోగ్యం బాగాలేదని లండన్ వెళ్లిన తారిఖ్ రెహమాన్ అమ్మను చూడాలని బంగ్లాదేశ్ వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఢాకా ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. తారిక్ రాకపై బీఎన్పీ కార్యకర్తలు హర్షం వ్యక్తంచేశారు. ఇది ఆయనకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు పార్టీ మద్దతుదారులు ఢాకా ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మార్చ్గా వచ్చారు. తల్లి అనారోగ్యం, వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ.. తిరిగొచ్చిన తారిక్ రెహమాన్ రాజకీయాల్లో భాగస్వామ్యం కానున్నారు.
బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాలలో డార్క్ ప్రిన్స్ గా పేరున్న తారిక్ రెహమాన్ పునరాగమనం బీఎన్పీ కేడర్లోకి కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ పరిణామం ప్రజలకు మంచి సందేశాన్ని పంపుతుందని ఆ పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి, బీఎన్పీ అధినాయకురాలు ఖలీదా జియా కుమారుడే తారిక్ రెహమాన్ రాక పార్టీ శ్రేణుల్లోనూ ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. ఖలీదా ప్రస్తుతం పలు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఢాకాలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. బంగ్లాదేశ్లో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖలీదా రాజకీయ వారసుడిగా ప్రధాని రేసులో తారిక్ రెహమాన్ ముందు వరుసలో ఉన్నారు.
మాజీ అధ్యక్షుడు జియా-ఉర్-రెహమాన్, మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా దంపతుల ముగ్గురు సంతానంలో పెద్దోడు తారిక్ రెహమాన్. 1965 నవంబర్ 20వ తేదీన జన్మించాడు. 1971లో పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ విముక్తి యుద్ధంలో.. తారిక్ రెహమాన్ను ఆయన తల్లి ఖలీదా జియా, సోదరుడు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో తారిక్ రెహమాన్ వయసు ఆరేళ్లు. కాలం గడిచేకొద్దీ, తారిక్ రెహమాన్ తన తల్లితో కలిసి రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం మొదలుపెట్టారు. ఆనాటి ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేయడానికి వీధుల్లోకి వచ్చి 1988లో బీఎన్పీ జనరల్ సభ్యుడయ్యారు. కింది స్థాయి కార్మికులను, మద్దతుదారులను సమీకరించి, హెచ్.ఎం. ఎర్షాద్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. బీఎన్పీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ కావడానికి ముందు పార్టీలో సీనియర్ వైస్-చైర్మన్, సీనియర్ జాయింట్ సెక్రటరీ వంటి ముఖ్యమైన పదవులను నిర్వహించారు. 1991లో తారిక్ రెహమాన్ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించాడు. ఆ ఎన్నికల్లో ఖలీదా జియా బంగ్లాదేశ్కు మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. 1993లో తారిక్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్ నేవీ మాజీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కుమార్తె డాక్టర్ జుబైదా రెహమాన్ను వివాహం చేసుకున్నాడు.
2004 ఆగస్ట్లో ఢాకాలో అవామీ లీగ్ ర్యాలీలో గ్రెనేడ్ దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 24 మంది మరణించారు. 100 మందికి పైగా నాయకులు, కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు. షేక్ హసీనా ఈ దాడి నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ కేసులో తారిక్ రెహమాన్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఖలీదా ప్రధానిగా ఉన్నారు. 2007లో సైనిక మద్దతుతో ఏర్పడిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అవినీతి వ్యతిరేక చర్యల్లో భాగంగా తారిక్ రెహమాన్ అరెస్టు అయ్యారు. 2008లో ఆయనకి బెయిల్ వచ్చింది. చికిత్స కోసం లండన్ వెళ్లడానికి అనుమతి లభించింది. అప్పటి నుంచి రెహమాన్ లండన్లోనే ఉంటున్నారు. అక్కడి నుంచే బీఎన్పీ (బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ) రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
తారిఖ్ రెహమాన్ పై గతంలో కేసులు నమోదయ్యాయి. అందుకే ఇన్నేళ్లుగా ఆయన స్వదేశానికి తిరిగి రాలేదు. డిసెంబర్ 16న లండన్లో జరిగిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ మాట్లాడుతూ.. 2026లో జరగనున్న జాతీయ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తాను స్వదేశానికి తిరిగి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రెహమాన్ లండన్లో ఉన్నప్పుడు షేక్ హసీనా ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల బీఎన్పీ శ్రేణులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డాయి. ఈ అసంతృప్తిని కూడా రెహమాన్ చల్లార్చాల్సి ఉంటుంది. ఇటీవల ఢాకా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ ఎన్నికల్లో బీఎన్పీ విద్యార్థి విభాగం విజయం సాధించింది. దీంతో.. ఈ ఎన్నికను బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ మార్పునకు సంకేతంగా అక్కడి విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో.. ఇది రెహమాన్కు కలిసొచ్చే అంశమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
బంగ్లాదేశ్ లో కోల్పోయిన రాజకీయ స్థానాన్ని తిరిగి పొందడానికి బీఎన్పీ బలమైన ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో రెహమాన్ తిరిగి వచ్చారని అక్కడి రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 2026 ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన బంగ్లాదేశ్లో జాతీయ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న యూనస్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం బీఎన్పీ పట్ల వ్యతిరేక భావనతో ఉన్నారు. తారిక్ రెహమాన్ రాకను శాంతి భద్రతల విఘాతంగా భావిస్తున్నారు. శాంతి భద్రతలను కాపాడే విషయంలో యూనస్ వైఫల్యం చెందారనే విమర్శలున్నాయి. మైనారిటీ హిందువులపై వరస దాడులను కట్టడి చేయడంలో విఫలంకావడంతో భారత్ తోనూ సంబంధాలు బెడిసికొట్టాయి. ఈ తరుణంలో ఖలీదా జియా ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలంటూ భారత ప్రధాని మోడీ ఆకాక్షించడం.. తదితర పరిణామాలు చర్చకు వచ్చాయి. ప్రజా వ్యతిరేకత ఉన్న యూనస్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంతో మాత్రం రెహమాన్ చేతులు కలపొద్దని బీఎన్పీ శ్రేణులు బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. తారిఖ్ రెహమాన్ బంగ్లా దేశ్ రాజకీయాల్లో రాణిస్తే... భారత్ తో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడుతాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
తారిఖ్ రెహమాన్ సారథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ లో పార్టీ కార్యకలాపాలను విజయ వంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో పార్టీ నాయకులు పనిచేస్తున్నారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా బంగ్లాదేశ్కు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ రెహమాన్ నాయకత్వానికి పార్టీ శ్రేణులు పెద్దపీట వేశాయి. బీఎన్పీ నాయకులు, పార్టీ మద్దతుదారులతో కలిసి ఉత్సాహంగా స్వాగతించారు. దేశానికి దూరంగా ఉన్న రెహమాన్ కు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై అవగాహన కల్పించేందుకు పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. పరిస్థితులను అర్థంచేసుకున్నతర్వాత రాజకీయ ఎత్తుగడ, ప్రజలతో మమేకమయ్యే విధంగా కార్యక్రమాలను కొనసాగించేందుకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను అమలు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.
నాయకులు ఎవరైనా సరే.. పాలనా దక్షత... సమర్థ నాయకత్వంలో బంగ్లాదేశ్ లో ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాజకీయ పరిస్థితులు, శాంతి భద్రతలు గాడిన పడాలని, భారత్ తో సత్సంబంధాలు పెంపొందాలని ఆకాంక్షిద్ధాం..
(రచయత.. ముని రాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
