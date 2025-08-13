English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TDF Celebrations: అమెరికాలో ‘ప్రగతి తెలంగాణం’.. భారీగా TDF సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు

TDF Silver Jubilee Celebrations: కాలిఫోర్నియాలో ప్రగతి తెలంగాణం పేరుతో తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ఫోరమ్‌ (TDF) USA భారీగా నిర్వహించింద. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ వేడుకలకు శుభాకాంక్షలు పంపించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురికి అవార్డులు ప్రదానం చేశారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:04 PM IST

TDF Silver Jubilee Celebrations: తెలంగాణ అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం 25 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్న తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ఫోరమ్‌ (TDF) USA రజతోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పిటాస్‌ ఇండియా కమ్యూనిటీ సెంటర్‌లో ‘ప్రగతి తెలంగాణం’ పేరిట ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఇండియా నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు పంపగా, ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్‌ ఎం.కోదండరామ్‌, విద్యాశాఖ కమిషన్‌ చైర్మన్‌ ఆకునూరి మురళి, మాజీ ఎంపీ ఆత్మచరణ్‌ రెడ్డి, సాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో భారత కాన్సుల్‌ జనరల్‌ డా.కే.శ్రీకర్‌ రెడ్డి, ఎంవీ ఫౌండేషన్‌ నేషనల్‌ కన్వీనర్‌ వెంకటరెడ్డి, టెక్నికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ మాజీ డైరెక్టర్‌ డా. ఎం.వి.రెడ్డి, ‘ఆటా’ అధ్యక్షుడు జయంత్‌ చల్లా తదితరులు హాజరయ్యారు.

టీడీఎఫ్‌ అమెరికా చైర్మన్‌ మురళి చింతలపాణి, అధ్యక్షుడు మణికొండ శ్రీనివాస్‌, కన్వీనర్‌ మహేందర్‌ రెడ్డి గూడూరు, కో-కన్వీనర్‌ సుజేందర్‌ ప్రొదుటూరి సమన్వయంతో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో తెలంగాణ బిజినెస్‌ ఫోరం, పొలిటికల్‌ ఫోరం, స్టార్టప్‌ ఫోరం, విజన్‌ తెలంగాణ-2050 వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. 2050 నాటికి తెలంగాణను ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే వ్యూహాలపై ప్యానెలిస్టులు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డులు డా.దివేష్‌ అనిరెడ్డి, డా.గోపాల్‌ రెడ్డి గాదేలకు, టీడీఎఫ్‌ లైఫ్‌టైమ్‌ ఫిలాంత్రఫీ అవార్డు టీ.రామచంద్రరెడ్డికి ప్రదానం చేశారు. సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ పార్ట్‌నర్‌ అవార్డులు డా.అలాక్‌ అగర్వాల్‌, డా.సాంగీతా అగర్వాల్‌లకు అందజేశారు. పూర్వ అధ్యక్షురాలు చల్లా కవితను ఘనంగా సత్కరించారు. వారి సేవలను ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక వీడియోలు ప్రదర్శించారు.

తెలంగాణ ఫోక్‌ నైట్‌, ఆటా పాటలు, బోనాల వేడుకలు ఆహూతులను అలరించాయి. తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ప్రతిబింబించిన ఈ కార్యక్రమాల్లో యాంకర్‌ వాణి గడ్డం తెలంగాణ యాసతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. తెలంగాణ నుంచి, అమెరికా నలుమూలల నుంచి ప్ర‌వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై వేడుకలను విజయవంతం చేశారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Development ForumTDFTDF CelebrationsAmericaTDF News

