Pak Afghan Clashes: ఘోర విషాదం.. పాక్‌ దాడుల్లో ముగ్గురు అఫ్ఘాన్‌ క్రికెటర్లు సహా 10 మంది మృతి..!!

Pak Afghan Clashes:  పాకిస్థాన్‌ మళ్లీ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించి అఫ్ఘాన్‌ పాక్టికా ప్రావిన్స్‌పై వైమానిక దాడులు జరిపింది. ఈ దాడుల్లో పది మంది మృతి చెందగా, ముగ్గురు అఫ్ఘాన్‌ క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు. తాలిబన్‌ దీనిని తీవ్రంగా ఖండించింది. ఖతార్‌లో జరగనున్న శాంతి చర్చలకు ముందు ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడం ఉద్రిక్తతను పెంచింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:24 AM IST

Pak Afghan Clashes:  అఫ్ఘానిస్థాన్‌–పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. రెండు రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా, పాకిస్థాన్‌ మళ్లీ దానిని ఉల్లంఘించి అఫ్ఘాన్‌ భూభాగంపై భారీ వైమానిక దాడులు జరిపింది. డ్యురాండ్‌ లైన్‌ వెంబడి ఉన్న పాక్టికా ప్రావిన్స్‌లోని అర్గున్‌, బెర్మల్‌ జిల్లాలు ఈ దాడులతో భయాందోళనకు గురయ్యాయి. పాక్‌ యుద్ధ విమానాలు బాంబులు మోసి పలు నివాస ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో పది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతులలో ముగ్గురు అఫ్ఘాన్‌ జాతీయ స్థాయి క్రికెటర్లు  కబీర్‌, సిబాతుల్లా, హరూన్‌ ఉన్నారని స్థానిక అధికారులు ధృవీకరించారు.

తాలిబన్‌ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఈ దాడులను ఖండిస్తూ, పాకిస్థాన్‌ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని స్పష్టంగా ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. పాక్టికా ప్రాంతంలో పలు ఇళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. నిరపరాధ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అని తాలిబన్‌ సీనియర్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

గత వారం మాత్రమే పాకిస్థాన్‌ సైన్యం తాలిబన్‌ సరిహద్దు స్థావరాలపై భారీ దాడులు జరపగా, తాలిబన్‌ బలగాలు కూడా ప్రతిదాడులు చేయడంతో ఘర్షణలు తారస్థాయికి చేరాయి. ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండగా, కేవలం 48 గంటల కాల్పుల విరమణ కుదిరింది. అయితే ఈ తాజా దాడులు ఆ ఒప్పందాన్ని ధిక్కరించడమే కాకుండా, ప్రాంతీయ శాంతి అవకాశాలను సైతం దెబ్బతీశాయి.

ఇదే సమయంలో, ఖతార్‌లో జరగనున్న అఫ్ఘాన్–పాక్‌ శాంతి చర్చలకు ముందు ఈ సంఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. ఇప్పటికే పాక్‌ ప్రతినిధులు దోహా చేరగా, తాలిబన్‌ ప్రతినిధులు కూడా త్వరలో చేరతారని రాయిటర్స్‌ నివేదించింది. విశ్లేషకుల ప్రకారం, ఈ వైమానిక దాడులు చర్చల వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. 

