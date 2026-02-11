Gunman Opens Fire At School In Southern Thailand: థాయ్లాండ్లోని దక్షిణ థాయ్ నగరం హాట్ యాయ్లో కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. సోంగ్క్లా ప్రావిన్స్ స్కూల్లో కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. 18 ఏళ్ల దుండగుడు ఈ కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో 22 మంది చిన్నారులు సహా మొత్తం 34 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పటాంగ్ సబ్ డిస్ట్రిక్ట్లోని థెట్సాబన్ 31 రోడ్లో కాల్పులు జరిగాయి.
అనుమానితుడిని 18 ఏళ్ల ఖేమ్గా పోలీసులు గుర్తించారు. పాఠశాలకి సమీపంలోనే ఉండే ఇంట్లో ఖేమ్ నివాసం ఉంటున్నాడు. అతడు తన తల్లికి హాని కలిగించడానికి ప్రయత్నించాడని పోలీసులు తెలిపారు. అతడిది హింసాత్మక ప్రవర్తన అని తెలుసుకున్నారు. ఖేమ్ తన తల్లితో గొడవ గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఖేమ్ పోలీస్ అధికారుల నుండి M4 రైఫిల్ను లాగేసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దగ్గరలోని స్కూల్ మైదానంలోకి చొరబడ్డాడు. అక్కడ విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. స్కూల్ లో తన చెల్లిని క్రమశిక్షణలో ఉంచేందుకు ప్రయత్నించిన టీచర్ని అతడు లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
కాల్పులు జరిపాక ఖేమ్ స్కూల్ భవనంలోకి చొరబడ్డాడు. ఒక మహిళా సిబ్బందిని బందీగా చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న అదనపు పోలీసు బలగాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టారు. స్కూల్ పరిసర ప్రాంతాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. గొడవను శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ఈ గొడవ ముగిసే వరకు స్కూల్కి దూరంగా ఉండాలని సిబ్బందిని, స్థానికులను పోలీసులు కోరారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించేందుకు అత్యవసర వైద్య బృందాలను పంపించారు. ఈ కాల్పుల ఘటన దక్షిణ థాయిలాండ్లోని స్థానికులకు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. స్కూల్ పిల్లల భద్రత, యువత దగ్గర ఆయుధాల లభ్యత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
