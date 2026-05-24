Thailand 60 Days Visa Rules Changed: థాయిలాండ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక్కడ బ్యాంకాక్, పట్టాయా, ఫుకెట్ వంటి అందమైన సముద్ర తీరాలను చూడాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. దీంతో పాటు ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్లు, బీచ్లు, కలపతో చేసిన నిర్మాణాలు, యునెస్కో ప్రపంచ గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకాక్లోని అందమైన ప్రదేశాలు ఒక్కసారైనా చూడాలని అనుకుంటారు. భారతదేశం నుండి ఎక్కువ మంది యువత థాయిలాండ్ వెళ్తున్నారు. అయితే వారందరికీ థాయిలాండ్ ఒక పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. మొత్తం 90 దేశాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది. 60 రోజుల ఉచిత వీసా పాలసీని రద్దు చేసింది. ముఖ్యంగా అక్కడి ప్రభుత్వం చాలా మంది ఈ టూరిస్ట్ వీసాను అదునుగా తీసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని, దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
థాయిలాండ్ వెళ్లాలంటే..
మీరు థాయిలాండ్ వెళ్లాలంటే ఇకపై ముందుగా అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు గడువు పెంచుకునేందుకు వీలు లేదు. వీసా నియమాలను మరింత కఠినతరం చేసింది థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం. కోవిడ్ తర్వాత థాయిలాండ్ టూరిజంను పెంచడానికి అనేక మార్పులు చేసింది. ఆ సమయంలోనే ఉచితంగా 60 రోజుల వీసా ప్రవేశాన్ని కూడా కల్పించింది. చాలా మంది భారతీయ యాత్రికులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉండేది. అయితే ఈ హఠాత్తుగా 60 రోజుల ఉచిత వీసా ఎంట్రీని రద్దు చేయడంతో ఇది యాత్రికులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను పునఃసమీక్షిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. భారత ప్రయాణికులు మరోసారి 30 రోజుల వీసా రహిత బసకు మాత్రమే పరిమితం కానున్నారు. అయితే అదనంగా మరో 30 రోజుల గడువు పెంపునకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ దానిని అక్కడి ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తేనే ఉపయోగించుకోగలరు.
90 దేశాలపై ప్రభావం..
60 రోజుల వీసా నిలిపివేత మొత్తం 90 దేశాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. పాస్పోర్ట్ ఆధారంగా కూడా ఈ వీసా జారీ ఉంటుంది. భద్రతా తనిఖీ కఠినతరం చేయడంతో వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత ఆ దేశంతో ఉన్న సంబంధాల ఆధారంగా మరో నెల పెంచవచ్చు. థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ కఠిన నిర్ణయానికి ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, టూర్ ఆపరేటర్లపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది.
భారతీయ యువతకు షాక్..
భారతీయ యువత ఎక్కువ మంది థాయిలాండ్ పర్యటనకు ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా రెండు నెలల పాటు టూరు వేయడం, అక్కడి నుండి కూడా పనులు చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా థాయిలాండ్ లో ఉన్న వారిపై లేదా టూరిస్ట్ వీసాలపై వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం. ఈ కారణంగానే ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యవస్థను డిజిటల్ చేస్తోంది. ప్రతి ప్రయాణికుడి కదలికలపై నిఘా ఉంచుతుంది.
ప్రతి ప్రయాణికుడిపై నిఘా..
ప్రస్తుతం థాయిలాండ్ డిజిటల్ అరైవల్ కార్డు వ్యవస్థను అమలు చేస్తుంది. ప్రయాణికుల పూర్తి రికార్డులను ఆన్లైన్లో పెడుతుంది. దీనివల్ల పదే పదే థాయిలాండ్ కు వచ్చే సందర్శకులను కూడా గుర్తించవచ్చు. భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే నిపుణుల ప్రకారం ఏడు నుంచి 15 రోజుల పాటు థాయిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లే భారతీయ టూరిస్టులపై దీని ప్రభావం ఏమాత్రం ఉండదు. థాయిలాండ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పర్యాటకం పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కొత్త రూల్ చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయమే అంటున్నారు.
