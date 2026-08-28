నేపాల్ ప్రళయం.. మానవ తప్పిదమా? ప్రకృతి వైపరీత్యమా?

Nepal Natural Calamity: ప్రకృతి ప్రకోపానికి నేపాల్ విలవిల్లాడింది. ఆకస్మిక వరదలు విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. జల విలయంతో భారీగా ప్రాణనష్టం జరిగింది. ఆస్తినష్టాన్ని మిగిల్చింది. భోటే కోషి, త్రిశూలి నదుల పారివాహక ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వరద ఉధృతికి గ్రామాలు, పట్టణాలు బురద మయమయ్యాయి. ఇళ్లు, రోడ్లు, బ్రిడ్జిలు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోయాయి. వందలమంది గల్లంతయ్యారు. మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లిన భక్తుల బృందాలు విపత్తులో చిక్కుకుపోయారు. అందమైన ప్రాంతాలను చూసొద్దామని వెళ్లిన పర్యాటకులు వరదలో కొట్టుకుపోయారనేది మిలియన్ డాలర్స్ ప్రశ్నగా మిగిలింది.
జల విలయంతో కకావికలం..
జలవిలయంతో హిమాలయ దేశం నేపాల్ కకావికలమైంది. ప్రశాంత వాతావరణం.. చుట్టూ పచ్చదనం.. ప్రకృతి ఒడిలో వరద అలజడితో రూపురేఖలు మొత్తంగా మారిపోయాయి. రాకాసి వరద అమాంతంగా అక్కడి ప్రాంతాలను తుడిచిపెట్టేసింది. ఇళ్లు, మార్కెట్లతో కళకళలాడిన ప్రాంతాలు వరద తర్వాత బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల గ్రామాలు ఉన్న ఆనవాళ్లు కూడా కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. వరద ఉద్ధృతికి అనేక ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల కింది అంతస్తులు పూర్తిగా బురదలో కూరుకుపోయాయి. రహదారులు, వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో సహాయక బృందాలు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవడం కూడా కష్టంగా మారింది.
గ్లోబల్ వార్మింగ్..
గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా హిమాలయాల్లోని మంచు వేగంగా కరుగుతోంది.ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో సుమారు 5,200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న హిమనీనదాలు ఒక్కసారిగా కూలిపోవడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున మంచు, రాళ్లు లోయలో పడుతున్నాయి. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 47 హిమనీనద సరస్సులు అత్యంత ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నట్లు నిపుణులు గుర్తించారు. విరిగిపడిన మంచు, బురద లెండే, భోటేకోశి నదీ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడంతో ఉగ్రరూపం దాల్చాయి.
నేపాల్ను అప్రమత్తం చేయని చైనా..
హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని టిబెట్లోని కెరుంగీ కౌంటీలో మెరుపు వరదలు సంభవించాయి. ఈ ఘటన జరిగిన దాదాపు 45 నిమిషాల తర్వాత నేపాల్కు వరద గురించి విషయం తెలిసింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ముందే తెలిసిన చైనా అధికారులు నేపాల్ను అప్రమత్తం చేయడంలో విఫలమయ్యారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. కెరుంగీ నుంచి భారీగా వరదలు నేపాల్ దిశగా పోటెత్తినట్లు కొంతమంది స్థానికుల ద్వారా విపత్తు నిర్వహణ అధికారులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అధికార యంత్రాంగం హుటాహుటిన చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. అప్పటికే వరద నేపాల్ జిల్లాలను ముంచెత్తింది. ఆ తర్వాత చైనా నుంచి నేపాల్కు సమాచారం అందింది. టిబెట్ వైపు నదిలో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో.. భోటేకోషీ, త్రిశూలి నదులకు ముప్పు ఏర్పడిందని సమాచారం.
టిబెట్లో వరదల గురించి బీజింగ్ ముందుగానే తెలిసినా.. ఆ విషయాన్ని చేరవేయకపోవడంతో పెను నష్టం వాటిల్లినట్లు నేపాల్ అధికార యంత్రాంగం ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తోంది. నేపాల్-చైనా సరిహద్దులో ఆకస్మిక వరదలపై ముందస్తు హెచ్చరికలు ఇవ్వడంలో చైనా విఫలమైందని జర్నలిస్ట్ పరశురామ్ కాఫ్లే విమర్శించారు, అలాగే సరిహద్దు నిర్వహణలో చైనా నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనపై ఆయన లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు ఇరు దేశాల మధ్య కొత్త వివాదానికి దారితీశాయి. మెరుపు వరదల గురించి నేపాల్ నుంచి వస్తోన్న ఆరోపణలను చైనా తోసిపుచ్చింది. అవన్నీ తప్పుడు వార్తలని తోసిపుచ్చింది.
నేపాల్ను ధ్వంసం చేసిన వరద..
వరద బీభత్సం నేపాల్ ను ధ్వంసం చేసింది. నేపాల్లో హిమాలయాల్లోని హిమనీనదాలు కరిగిపోవడం, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఆకస్మిక వరదలు విరుచుకుపడ్డాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వరదలతో భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు సంభవించాయి. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు నేపాల్ వరదల్లో ఇప్పటి వరకు అనధికారికంగా 500 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. వెయ్యి మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. వీరిలో 300 మందికి పైగా భారతీయ పర్యాటకులు, యాత్రికులు ఉన్నట్లు నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి వెల్లడించారు.
ప్రజానీకం బలి..
నేపాల్ లోని భోటేకోశీ నది మెరుపు వరదలు నివాసిత ప్రాంతాలు, రోడ్లు, వంతెనలు, కొట్టకుకుపోయాయి. రసువా, నువాకోట్, ధాదింగ్, గోర్ఖా ప్రాంతాల్లో భోటేకోశీ, త్రిశూలి నదులు వరద ముంపుతో ప్రజానీకాన్ని బలితీసుకున్నాయి. పర్యాటకులు గల్లంతయ్యారు. వీరంతా వరదల్లో కొట్టకుపోయి ఉంటారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. గల్లంతైన వారిలో 127 మంది నేపాల్ పౌరులు, 517 మంది విదేశీయులు ఉన్నారని సమాచారం. గల్లంతైన విదేశీయుల్లో అత్యధికులు భారతీయులు, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన వారున్నారని సమాచారం. ఉక్రెయిన్ 53, అమెరికా 65, మలేషియా 51, కెనడా 25, యూకేకు చెందిన వారు 33 మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఇషా ఫౌండేషన్ 80 మంది యాత్రికుల బృందం గల్లంతు..
చైనాలోని టిబెట్లో ఉన్న గిరోంగ్ వద్ద ఆకస్మిక వరద విషాధాన్ని మిగిల్చింది. కైలాష్ యాత్రా బృందం వరదలో చిక్కుకుంది. యాత్రికులు తిరిగి వస్తున్న సమయంలో విపత్తు జరిగింది. అక్కడి ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న సమయంలో ఈ వరద సంభవించింది. వరద ఉధృతి రాకాసిలా విరుచుకుపడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా రూపురేఖలు కోల్పోయి మరుభూమిని తలపించింది. ఈ విపత్తులో ఇషా ఫౌండేష్ కు సంబంధించిన 80 మంది యాత్రికుల బృందం వరదలో కొట్టుకుపోయారని సమాచారం.
వరద విధ్వంసం భయానకంగా కనిపిస్తోంది. వరద ప్రాంతాల్లో హెలికాప్టర్ల సాయంతో ప్రాణాలతో ఉన్న వారిని కాపాడారు. బురదలో చిక్కుకుపోయిన వారిని గుర్తించిన ఆర్మీ అధికార యంత్రాంగం వెలికి తీసి చికిత్స అందించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న, గాయపడిన వారిని రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైనా భారీ డ్యాములు..
బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైనా నిర్మిస్తోన్న భారీ డ్యామ్ తో భారత ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు కూడా నేపాల్ లాంటి ముప్పు పొంచి ఉందని మరోసారి నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బీజింగ్తో మనకు నదీజల వివాద పరిష్కార ఒప్పందాలు, యంత్రాంగం లేవు. బ్రహ్మపుత్రలో ప్రవాహా హెచ్చుతగ్గులు, నీటి బాష్పీభవనం, వర్షపాతం వంటి సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికైతే ఒక అవగాహన ఒప్పందం ఉంది. దాన్ని అయిదేళ్లకు ఒకసారి పునరుద్ధరించవచ్చు. ఒకవేళ డ్యామ్ నిర్మాణం తర్వాత చైనా దాన్ని పునరుద్ధరించకపోతే.. భారత్కు పెను సమస్యగా మారుతుంది. దీనికి తోడు ఈ నిర్మాణం చేపట్టే ప్రాంతంలో ప్రకృతి విపత్తులకూ ఆస్కారం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. భవిష్యత్తులో టిబెట్ వైపు ఏదైనా విపత్తు సంభవిస్తే.. చైనా దాన్ని భారత్కు చేరవేయకపోతే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు వరదల్లో మునిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
మావనతా దృక్పథంతో నేపాల్కు సాయం..
నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షాతో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. వరదల వల్ల సంభవించిన ప్రాణనష్టం పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ఈ కష్టకాలంలో నేపాల్ ప్రజలకు భారత్ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు. నేపాల్కు అన్ని విధాలా మానవతా సాయం భారత్ అందిస్తోంది. నేపాల్- భారత్ బృందాలు సహాయక చర్యల్లో సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని మోడీ 'ఎక్స్' వేదికగా ఇప్పటికే వెల్లడించారు. నేపాల్ను కష్టకాలంలో ఆదుకునేందుకు భారత్ తక్షణమే స్పందించింది. విపత్తు సహాయక చర్యల్లో భాగంగా భారత్ తన మానవతా దృక్పథాన్ని చాటుకుంది. భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ ఎక్స్ వేదికగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. నేపాల్కు అవసరమైన అత్యవసర సహాయం, వైద్య బృందాలు ఖాఠ్మండు చేరుకొని సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టారు. భారత వాయుసేనకు చెందిన 'సీ-130జే' రవాణా విమానం ద్వారా వేల టన్నుల సహాయక సామగ్రిని అత్యవసరంగా నేపాల్కు తరలించారు. ఇందులో టెంట్లు, దుప్పట్లు, హైజీన్ కిట్లు, సోలార్ లాంతర్లు, ప్రాణాలను రక్షించే ముఖ్యమైన మందులు ఉన్నాయి.
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