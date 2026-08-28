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నేపాల్ ప్రళయం.. మానవ తప్పిదమా? ప్రకృతి వైపరీత్యమా?

Nepal Disaster : హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో వరదలకు కారణం మానవ తప్పిదమా..? లేకపోతే ప్రకృతి ప్రకోపమా..? అసలు నేపాల్‌లో ఆకస్మిక వరదలకు దారి తీసిన పరిస్థితులేమిటి..? ఎందకు నేపాల్ పై ప్రకృతి పగపట్టింది.. మొత్తంగా అక్కడ అభివృద్ది పేరుతో నిర్మిస్తున్న వంతెనలు, హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ ప్రాజెక్టులు కారణమా.. అసలు ఈ వరదల వెనక డ్రాగన్ పన్నాగం ఉందా..?  అసలు నేపాల్ ప్రళయం వెనక అసలు రీజన్ ఏమిటంటే..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:28 AM IST
నేపాల్ ప్రళయం.. మానవ తప్పిదమా? ప్రకృతి వైపరీత్యమా?
Image Credit: Nepal Floods (ZEE File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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