Mexico Imposes 50 Percent Tariff on India: మెక్సికో దేశం ఆసియా దేశాల నుంచి వచ్చే కొన్ని దిగుమతులపై 50 శాతం వరకు అధిక టారిఫ్లు విధిస్తోంది. ఇందులో భారత్ కూడా ఉంది. అమెరికా ఒత్తిడి కారణంగా మెక్సికో ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని అంటున్నారు. స్థానిక వ్యాపారులు ఈ చర్యను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. టారిఫ్లు ధరలు పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ మెక్సికో ప్రభుత్వం మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ టారిఫ్లు ఆటో పార్ట్స్, చిన్న కార్లు, బట్టలు, వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్ సామానులు, ఫర్నిచర్, చెప్పులు, స్టీల్, గృహోపకరణాలు, తోలు వస్తువులు, అల్యూమినియం, కాగితం, గాజు, రబ్బర్, కార్డ్బోర్డ్, మోటార్సైకిళ్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కాస్మెటిక్స్ వంటి వస్తువులపై వర్తిస్తాయి.
భారత్కు మెక్సికోతో వాణిజ్యం ఎక్కువగానే ఉంది. దూరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, 2019-20లో 7.9 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 2023-24లో 8.4 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఈ టారిఫ్లు అనేక రంగాలను తగ్గించినా, ఆటోమొబైల్ రంగం మీద ప్రభావం ఎక్కువ. కార్లపై దిగుమతి పన్ను 20 శాతం నుంచి 50 శాతానికి పెరిగింది. దీంతో వోక్స్వ్యాగన్, హ్యుందాయ్, నిస్సాన్, మారుతి సుజుకి వంటి కంపెనీలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఇవి భారత్లో ప్లాంట్లు నడుపుతూ మెక్సికోకు కార్లు ఎగుమతి చేస్తాయి. ఈ కంపెనీల నుంచి వెళ్లే 1 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎగుమతులు ప్రభావితమవుతున్నాయి.
భారత ఆటో పరిశ్రమ సంఘం వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖ రాసింది. టారిఫ్లు మార్చకుండా మెక్సికోపై ఒత్తిడి చేయాలని, చర్చలు జరపాలని సూచించింది. ఇవి భారత ఆటో ఎగుమతులను నేరుగా దెబ్బ తీస్తాయని చెప్పింది. అయితే కార్ల తయారీ సంస్థలు, ప్రభుత్వం తదుపరి చర్యలు ఏమిటో ఇంకా తెలియలేదు. మెక్సికో భారత కార్లకు సౌతాఫ్రికా, సౌదీ అరేబియా తర్వాత మూడో పెద్ద మార్కెట్. ఎగుమతులు ఉత్పత్తి పెంచడానికి, ఖర్చులు తగ్గించడానికి, దేశీయ విక్రయాలు తగ్గినప్పుడు లాభాలు కాపాడటానికి ముఖ్యం. ఇప్పుడు వ్యూహాలు మార్చాల్సి రావచ్చు.
స్కోడా ఆటో వోక్స్వ్యాగన్ భారత యూనిట్ అధినేత పీయుష్ అరోరా మాట్లాడుతూ.. భారత్ నుంచి 40 దేశాలకు ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయని, మెక్సికో ముఖ్యమైన మార్కెట్ అని చెప్పారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మెక్సికోకు 5.3 బిలియన్ డాలర్ల సరుకులు ఎగుమతి అయ్యాయి. వాటిలో కార్లు 1 బిలియన్ డాలర్ల విలువ. మొత్తం కార్లలో స్కోడా ఆటో 50 శాతం. హ్యుందాయ్ 200 మిలియన్ డాలర్లు, నిస్సాన్ 140 మిలియన్ డాలర్లు, సుజుకి 120 మిలియన్ డాలర్లు ఎగుమతి చేశాయి. చాలా కార్లు చిన్న ఇంజిన్ ఉన్న కాంపాక్ట్ మోడళ్లు. మెక్సికో మార్కెట్ అవసరాలకు తయారు చేస్తారు. భారత కార్లు మెక్సికో స్థానిక పరిశ్రమకు పోటీ లేవు. అవి అమెరికా మార్కెట్ కోసం తయారు చేసే ఖరీదైన మోడళ్లకు పోటీ పడవు. మెక్సికోలో సంవత్సరానికి 1.5 మిలియన్ ప్యాసింజర్ వాహనాలు అమ్ముడవుతాయి. వాటిలో రెండింట మూడింట్లో దిగుమతులు. భారత వాటా 6.7 శాతం మాత్రమే.
