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నేపాల్ వరదల్లో వేలాది మంది గల్లంతు.. మరోసారి హిమాలయ దేశానికి భారీ వరద ముప్పు..

Nepal Floods: నేపాల్‌ వరదల్లో గల్లంతైన వారిలో ఇప్పటికీ వేల మంది ఆచూకీ తెలియడం లేదు. దీంతో వారిలో తమ వారు మరణించి ఉంటారని భావించిన కొందరు కాఠ్‌మాండూలోని పశుపతినాథ్‌ ఆలయ సమీపంలో వారి అంత్యక్రియలు చేపట్టారు. వారి భౌతికకాయాలు లభ్యం కాకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా పిండి బొమ్మలను తయారు చేసి వాటినే పార్థివదేహాలుగా భావించి వాటికే ఇలా అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:15 AM IST
నేపాల్ వరదల్లో వేలాది మంది గల్లంతు.. మరోసారి హిమాలయ దేశానికి భారీ వరద ముప్పు..
Image Credit: Nepal Floods (Nepal Floods/)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేపాల్ వరదల్లో వేలాది మంది గల్లంతు.. మరోసారి హిమాలయ దేశానికి భారీ వరద ముప్పు..
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