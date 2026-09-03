/నేపాల్ వరదల్లో వేలాది మంది గల్లంతు.. మరోసారి హిమాలయ దేశానికి భారీ వరద ముప్పు..

Nepal Floods Bodies Uncovered: నేపాల్లో సృష్టించిన వరదలు ఆ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టింది. ఈ సహాయక చర్యల్లో మృతదేహాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటిదాకా 1200 డెబ్ బాడీలు లభ్యమయ్యాయి. ఇంకా 4,216 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. భద్రతా సిబ్బంది ఇప్పటిదాకా 11,993 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.టిబెట్లో విపత్తు వల్ల మరణించిన వారి సంఖ్య 21కి చేరుకుంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో సింధూలి జిల్లాలోని సన్ కోశీ నది, గూర్ఖా జిల్లాలోని బుద్ధి గండకీ, దాదెల్ధుర జిల్లాలోని మహాకాలి నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తున్నాయని నేపాల్ వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు 1,113 మృతదేహాల పోస్టుమార్టం, న్యాయపరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేశామని నేపాల్ పోలీసులు వెల్లడించారు.
నేపాల్కు భారీ వరద ముప్పు..
ఇదిలా ఉంటే నేపాల్ కు మరో భారీ వరద ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు అధికారులు. నువాకోట్, రసువా జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలకు అవకాశముందన్నారు. ఈ జిల్లాల్లో చిన్న నదుల్లో నీటిమట్టాలు, ప్రవాహాలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. వీటితోపాటు తూర్పు, మధ్య నేపాల్లోని టపుల్జంగ్, సుంఖువసభ, సోలుకుంభ్, ఖోటంగ్, ఓఖ్లదుంగా, రామెఛాప్, డోలఖ, సింధుపాల్చౌక్, కావ్రెపాలంచోక్, లలిత్పుర్, భక్తపుర్, కాఠ్మాండూ, రుకుం పశ్చిమ, జజ్జర్కోట్, దార్చులా, బైతాది, ధాడింగ్ జిల్లాలకు వరద ముప్పుందని అధికారులు తెలిపారు. పశ్చిమ నేపాల్లోని గూర్ఖా, లామ్జంగ్, డోల్పా, రుకుం తూర్పు, డడేల్ధుర, డోటి, కైలాలి, కంచన్పుర్ జిల్లాలకు ముప్పుందన్నారు.
నేపాల్ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో 280 మంది సహాయ సిబ్బంది..
ఇప్పటిదాకా సహాయక బృందాలు 12,000 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి. వర్షాలు పడటం, నదుల నీటిమట్టాలు పెరుగుతుండటంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. నేపాల్లో మరణించిన వారి మృతదేహాల తరలింపునకు సంబంధించిన విధివిధానాలను అక్కడి భారత ఎంబసీ విడుదల చేసింది. నేపాల్లోని జల విద్యుత్తు ప్రాజెక్టుల టన్నెళ్ల నుంచి ఇప్పటిదాకా 280 మందిని సహాయక సిబ్బంది రక్షించాయి. ఈ బృందంలో భారత్, చైనా నిపుణులున్నారు. టన్నెళ్లలో ఉన్న వారిని గుర్తించి.. బయటకు తీసుకొచ్చే పనిని రెండు దేశాల సిబ్బంది కలిసి చేపట్టారు.
ప్రధాని మోడీపై ప్రశంసలు..
విపత్తు సంభవించగానే సాయం అందించేందుకు ముందుకొచ్చిన భారత్ను, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని నేపాల్లోని ఏకైక బిలియనీర్ బినోద్ చౌధరి ప్రశంసించారు. 2015 భూకంప సమయంలోనూ ఆ దేశం చేసిన సాయం మరువలేమని చెప్పుకొచ్చారు. నేపాల్లోని ప్రభుత్వ సంస్థలు, భద్రతా సిబ్బంది తీరు ప్రశంసనీయమని అభిప్రాయపడ్డారు. మళ్లీ గ్రామాలు, పట్టణాలు, మార్కెట్లను పునర్నిర్మించడం శక్తికి మించిన పని అని స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.