China bumper offer: దేశంలో జనాభా సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు చైనా సరికొత్త వ్యూహంతో అడుగులు వేస్తోంది. కొత్తగా పెళ్లైన జంటలకు ఓపెన్ గా ఆఫర్లు ప్రకటిస్తోంది. పిల్లల్ని కనండి మహాప్రభో అంటూ వేడుకుంటుంది. మీరు పిల్లల్ని కంటే మేమే నగదు బహుమతి ఇస్తామంటూ బంపర్ ఆఫర్స్ కూడా ఇస్తుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 7, 2025, 03:56 PM IST

To Boost Birth Numbers: పిల్లల్ని కనండి.. రూ.1.32 లక్షలు పట్టుకెళ్లండి.. కొత్త జంటలకు ఆ దేశం ఓపెన్ ఆఫర్

China bumper offer for New couples: ఈ రోజుల్లో జనాభా సమస్య గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోంది. పెళ్లైన జంటలు పిల్లల్ని కనడానికి అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. అదే మన తాతలు, ముత్తాతల కాలంలో.. ఒక్కో కుటుంబంలో పది మంది కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రెండు నుండి క్రమంగా ఒక్క బిడ్డకే తగ్గిపోయింది. కొందరు ఒక్క బిడ్డని సరిగ్గా పెంచితే చాలు అని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆర్థిక ఒత్తిడి, చదువులకు అయ్యే ఖర్చు, జీవన వ్యయం పెరగడం వంటి కారణాలతో ఒక్క బిడ్డని పెంచడమే కష్టంగా మారింది. ఈ సమస్య ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది.

చైనాలో జననాల రేటు తగ్గిపోతుండటంతో ప్రభుత్వం కొత్త పథకం ప్రవేశపెట్టింది. మూడేళ్లలోపు పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఏటా 44,000 రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించింది. అంటే మూడేళ్లలో దాదాపు లక్షన్నర రూపాయలు పొందవచ్చు. ఈ పథకం 2025 జులై నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. చైనాలో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. యువ జనాభా తగ్గిపోతోంది. 2017 నుంచి జననాలు సగానికి తగ్గాయి. దీంతో ప్లే స్కూల్‌లో చేరే పిల్లల సంఖ్య 1.2 కోట్లు తగ్గి.. 41,500 స్కూళ్లు మూతపడ్డాయి. జననాల కొరత వల్ల కార్మికుల సంఖ్య తగ్గి.. ఆర్థిక వృద్ధి ప్రభావితమవుతోంది. రాబోయే 20 ఏళ్లలో చైనా 11 కోట్ల జనాభాను కోల్పోయే అవకాశం ఉందని వరల్డ్ బ్యాంక్ అంచనా వేస్తోంది.

చైనాలో యువత పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆలస్యం చేస్తోంది. చాలామంది 30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. పెళ్లైనా, పిల్లలు కనడం మానేస్తున్నారు. ధరలు పెరగడం, జీవన ఖర్చు పెరగడం వల్ల పిల్లలు వద్దని నిర్ణయించుకుంటున్నారు. చైనాలో ఒక డెలివరీకి సుమారు 2,88,000 రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. గతంలో అమలు చేసిన వన్-చైల్డ్ పాలసీ కూడా ఈ సమస్యకు ఒక కారణం. ఆ విధానం వల్ల జననాలు బాగా తగ్గాయి. 2016లో ఇద్దరు పిల్లలు, 2021లో ముగ్గురు పిల్లల విధానం తెచ్చినా.. జననాలు పెరగలేదు.

దీంతో క్రమంగా చైనాలో వృద్ధ జనాభా పెరుగుతోంది. 2060 నాటికి ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకరు 65 ఏళ్లు దాటిన వారు ఉంటారని అంచనా. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పెంచుతోంది. పెన్షన్, ఆరోగ్య ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. కార్మికుల కొరత వల్ల జీడీపీ వృద్ధి తగ్గుతోంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చైనా ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు, మెటర్నిటీ లీవ్స్, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు వంటివి అందిస్తోంది. కానీ ఈ చర్యలు పెద్దగా ఫలితాలు ఇవ్వడం లేదు.

ఈ సమస్య ఇప్పుడు భారత్‌లో కూడా కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ కూడా జననాలు తగ్గుతున్నాయి. ధరలు పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల్లో భారత్‌లో కూడా చైనా లాంటి పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొందరు నాయకులు ఇప్పటి నుంచే ఎక్కువ పిల్లల్ని కనమని సూచిస్తున్నారు. అయినా యువత ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ జనాభా కొరత సమస్య భవిష్యత్తులో పెద్ద సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది.

