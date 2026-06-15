Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /Extramarital Affairs: వివాహేతర సంబంధాలపై షాకింగ్ రిపోర్ట్.. ఏ దేశం టాప్‌లో ఉందంటే..!

Extramarital Affairs: వివాహేతర సంబంధాలపై షాకింగ్ రిపోర్ట్.. ఏ దేశం టాప్‌లో ఉందంటే..!

Extramarital Affairs Report: అక్రమ సంబంధాలకు అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోతోంది. తమ జీవిత భాగస్వామిని మోసం చేస్తూ ఇతరుల మోజులో పడి.. కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలపై వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ సర్వేను వెల్లడించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 15, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:56 PM IST
Extramarital Affairs: వివాహేతర సంబంధాలపై షాకింగ్ రిపోర్ట్.. ఏ దేశం టాప్‌లో ఉందంటే..!
Image Credit: Extramarital Affairs Report (Source: AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Extramarital Affairs: వివాహేతర సంబంధాలపై షాకింగ్ రిపోర్ట్.. ఏ దేశం టాప్‌లో ఉందంటే..!
Extramarital affairs2 min ago
2
tuni missing girl case7 min ago
3
Zee tv51 min ago
4
Nalgonda2 hrs ago
5
telangana weather2 hrs ago