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పిమ్స్ ఆసుపత్రిలో విషాదం..ఏసీ పేలుడు ధాటికి 15 మంది పసికందులు బలి!

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న 15 మంది నవజాత శిశువులు దుర్మరణం చెందారు. ప్రధానంగా ఏసీ కంప్రెసర్ పేలడం వల్ల ఇస్లామాబాద్‌లోని పాకిస్తాన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్‌లో, మూడో అంతస్తులోని మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ వార్డులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST
పిమ్స్ ఆసుపత్రిలో విషాదం..ఏసీ పేలుడు ధాటికి 15 మంది పసికందులు బలి!
Image Credit: Tragedy in Islamabad: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పిమ్స్ ఆసుపత్రిలో విషాదం..ఏసీ పేలుడు ధాటికి 15 మంది పసికందులు బలి!
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