/పిమ్స్ ఆసుపత్రిలో విషాదం..ఏసీ పేలుడు ధాటికి 15 మంది పసికందులు బలి!

Tragedy in Islamabad: ఆసుపత్రిలో వరుసగా జరుగుతున్న ప్రమాదాలు తీవ్ర విషాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవలే ఒక విషాద ఘటన జరిగిన సంగతి తెలిసిందే, తాజాగా పాకిస్తాన్లోని ఇస్లామాబాద్ ఆసుపత్రి వార్డులో ఏసీ కంప్రెసర్ పేలడంతో 15 మంది నవజాత శిశువులు మృతి చెందారు. ఈ ఘోర విషాదం ఇస్లామాబాద్లోని పాకిస్తాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్లో సంభవించింది. ఒక్కసారిగా ఎయిర్ కండిషనర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడంతో, మూడో అంతస్తులోని మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ వార్డు మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న 15 మంది నవజాత శిశువులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆసుపత్రి సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేసరికి, గైనకాలజీ వార్డులో 15 మంది పిల్లలు అగ్నికి ఆహుతైనట్లు కనిపించింది. సమాచారం అందుకున్న మెడికల్ ఆఫీసర్లు, పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏసీ కంప్రెసర్ పేలడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనను అదుపు చేయడానికి మొత్తం 6 ఫైర్ ఇంజన్లు, నాలుగు అంబులెన్సులు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. అక్కడి నుంచి మృతదేహాలను తరలించారు.
అగ్ని ప్రమాదంలో మొత్తం 15 మంది నవజాత శిశువులు మరణించారని అధికారులు చెబుతున్నారు. వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్లు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై విచారణ కోసం ప్రత్యేక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. డిప్యూటీ కమిషనర్, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ దీనిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయనున్నారు.
This is PIMS, the largest hospital in Pakistan’s federal capital and the video tells the entire story.
There seems no proper emergency access to the Children’s ward.
Firefighters too are using manual ladder to reach the third floor and break windowpanes to get inside.
No… pic.twitter.com/CH9OnP5nWH
— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) August 26, 2026
ఈ కమిటీ ఆసుపత్రిలో జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేయనుంది. ఇది ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యమా లేక ఇతర కారణాలా అనేది విచారణ తర్వాతే తెలుస్తుంది. ప్రభుత్వ వైద్య సదుపాయాల్లోని తీవ్ర లోపాలు ఈ ఘటనల ద్వారా బయటపడుతున్నాయి. శిశు వైద్య వార్డులోని కీలక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ యూనిట్ల నిర్వహణ మరియు తనిఖీల్లో ఇలాంటి లోపాలు ఉండటం గమనార్హం.
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