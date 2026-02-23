English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bus Accident: నేపాల్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నదిలో పడిన బస్సు.. పలువురు మృతి..

Bus Accident: నేపాల్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నదిలో పడిన బస్సు.. పలువురు మృతి..

Nepal Bus Accident: నేపాల్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ ధాడింగ్ జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళుతున్న బస్సు అనుకోకుండా నదిలో పడిపోయింది. దీంతో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే రెస్క్కూ టీమ్ రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:58 AM IST

Nepal Bus Fall in Rieverent: నేపాల్ లోని ధాడింగ్ ప్రాంతలో ప్రయాణికులతో వెళుతున్న బస్సు నదిలో పడిపోయింది. దీంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న 18 మంది ప్రయాణికులు అక్కడిక్కడి మృతి చెందగా.. అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని రక్షించడానికి పోలీసులు రెస్క్కూ టీమ్ రంగంలోకి దిగింది. అంతేకాదు సహాయ చర్యల్లో భాగంగా గాయపడ్డ వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో పలువురు పరిస్థితి అత్యంత విషయంగా ఉందని నేపాల్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే అధికారులు బస్సు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమా.. లేకపోతే ఎదురుగా ఏదైనా జంతువు రావడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించిందా ? రోడ్డు బాగాలేదా తదితర అంశాల ఆధారంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం నేపాల్ లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అంతేకాదు ప్రభుత్వం కూడా గాయపడ్డ వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని చెబుతున్నారు. అక్కడ సమీపంలోని స్థానికులు కూడా సహాయ చర్యల్లో పాల్గొని తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నారు. తాజాగా జరిగిన ఈ దుర్ఘటపై భారత ప్రభుత్వం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాదు అక్కడ ఎవరికైనా ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జన్సీ ఏర్పడితే తక్షణ సాయం అందిస్తామని తెలిపింది. ఈ బస్సు ప్రమాద ఘటనలో నేపాల్ వాసులే కాకుండా భారతీయులు కూడా ఉన్నారా అనే కోణంలో నేపాల్ లోని భారత ఎంబసీ ఆరా తీస్తోంది. మొత్తంగా గాయపడిని వారికి భారత్ తరుపున అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించడాని రెడీ అంటోంది. 

ఈ దుర్ఘటనలో చనిపోయిన వారి వివరాలు తెలియరాలేదు. త్వరలో చనిపోయిన వారి వివరాలను నేపాల్ ప్రభుత్వం మరికాసేట్లో ప్రకటించనుంది. మరోవైపు గాయపడిన వారిని పరామర్శించడానిక స్థానికంగా నేతలు కూడా రంగంలోకి దిగారు. అంతేకాదు మృతులకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు అక్కడ లభ్యమయిన ఫోన్స్ ఇతరత్రా ఆధారంగా వారి  కుటుంబ సభ్యులకు,  బంధు మిత్రలకు సమాచారం ఇవ్వనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nepal newsNepal accidentnepal accident newsNepal Bus Accidenttrishuli river

