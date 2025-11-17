English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Sheikh Hasina Verdict: మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు ఉరి శిక్ష.. బంగ్లాదేశ్ ట్రైబ్యునల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Sheikh Hasina Verdict: మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు ఉరి శిక్ష.. బంగ్లాదేశ్ ట్రైబ్యునల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Tribunal court death sentences to ex pm sheikh Hasina:  బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా చర్యల వల్ల గత ఏడాది జూలై-ఆగస్టు నెలల్లో జరిగిన ఆందోళనలలో 1,400 మంది మృతి చెందారని న్యాయమూర్తి వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:17 PM IST
  • బంగ్లా మాజీ ప్రధానికి ఉరి..
  • సంచలన తీర్పు వెలువరించిన ట్రైబ్యునల్ కోర్టు..

Sheikh Hasina Verdict: మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు ఉరి శిక్ష.. బంగ్లాదేశ్ ట్రైబ్యునల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Tribunal court death sentences to Bangladesh ex pm sheikh Hasina: బంగ్లాదేశ్‌ లో గత ఏడాది జరిగిన అల్లర్ల కేసులో మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనాకు అంతర్జాతీయ క్రైమ్ ట్రైబ్యునల్ దోషిగా తేల్చింది. మొత్తంగా మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారని సీరియస్ అయ్యింది. గత ఏడాది జూలై-ఆగస్టు నెలల్లో జరిగిన ఆందోళనలలో 1,400 మంది మృతి చెందారని న్యాయమూర్తి వెల్లడించారు. తనకు వ్యతిరేకంగా అల్లర్లు చేస్తున్న వారిని చంపేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు కోర్టులో రుజువైంది. అదే విధంగా.. ఆగస్టు 5న ఢాకాలో నిరసనలపై ఆర్మీ కాల్పులు జరిపిందని, వారిపై హెలికాప్టర్లు, ప్రాణాంతక ఆయుధాలు కూడా ఉపయోగించే విధంగా ఆదేశించారని రుజువైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో షేక్ హసీనాతో పాటు మాజీ హోంమంత్రి అసదుజ్జమాన్ ఖాన్ కమల్, మాజీ ఇన్స్‌పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ చౌదరి అబ్దుల్లా ఆల్‌మామున్‌లు మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడినట్లు ట్రైబ్యునల్ తీర్పులో పేర్కొంది.

హత్య, హత్యాయత్నం, హింసతో పాటు ఇతర అమానవీయ చర్యలకు వారు పాల్పడినట్లు ట్రైబ్యునల్  సీరియస్ అయ్యింది. మొత్తంగా ప్రస్తుతం.. షేక్ హసీనా ఉరి శిక్షను ఖరారు చేస్తు తీర్పు వెలువరించింది. మరోవైపు కోర్టు తీర్పుకు ముందు షేక్ హసీనా సోషల్ మీడియాలో తన అభిమానులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

Read more: Maithili Thakur: అరె వావ్.. మరో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసిన బీహర్ యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే మైథీలీ ఠాకూర్..

దేవుడిచ్చిన ప్రాణం అని, ఎప్పుడు పోతుందో ఎవరికి తెలీదన్నారు. తన పార్టీ కార్యకర్తలు, సానుభూతి పరులు చింతించాల్సిన అవసరంలేదని కూడా చెప్పారు. ఇప్పటికే తన బంధువులు, అనేక మంది సన్నిహితుల్ని కోల్పోయినట్లు హసీనా మాట్లాడారు.కొన్ని గంటల్లోనే బంగ్లా దేశ్ ట్రైబ్యునల్ కోర్టు ఈ విధంగా సంచలన తీర్పు వెలువరించడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

sheikh hasinaBangladeshcrime tribunal verdictInternational Crimes TribunalAwami League

