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Sahara Desert Tragedy: సహారా ఎడారిలో హృదయ విదారక ఘటన.. నీరు దొరక్క దాహంతో అలమటిస్తూ 49 మంది మృతి

Sahara Desert: సహారా ఎడారిలో దారుణమైన విషాదం జరిగింది. ఉత్తర నైగర్ పరిధిలోని ఎడారి ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ట్రక్కు టెక్నికల్ ఇష్యూతో ఆగిపోయింది. దీంతో ట్రక్కులో ప్రయాణిస్తున్న 49 మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర దాహంతో అల్లాడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:23 PM IST
Sahara Desert Tragedy: సహారా ఎడారిలో హృదయ విదారక ఘటన.. నీరు దొరక్క దాహంతో అలమటిస్తూ 49 మంది మృతి
Image Credit: Truck Breakdown In Niger Strands Passengers And Leaves At Least 49 Dead In The Sahara Desert (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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