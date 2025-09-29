Trump Tariffs Movies: మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్..ఏకంగా 100 టారీఫ్ విధించిన అమెరికా!

Trump Announces 100 Tariff: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా భారత్పై మరో టారిఫ్ బాంబును విసిరారు. ఇప్పుడు ఆయన విదేశీ చిత్రాలపై 100% టారిఫ్ విధించడం గురించి ప్రకటించారు. సోమవారం తన సామాజిక వేదిక ట్రూతౌట్లో ఒక పోస్ట్లో ఆయన ఈ సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. అమెరికా త్వరలో అన్ని విదేశీ చిత్రాలపై 100% టారిఫ్ విధించనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా చిత్ర పరిశ్రమను "విదేశీ దేశాలు" దొంగిలించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "పిల్లల నుండి మిఠాయిని దొంగిలించినట్లే.. మా చిత్ర నిర్మాణ వ్యాపారం అమెరికా నుండి దొంగిలించింది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు.
ట్రంప్ ఇంతటి భారీ సుంకాల ఆలోచనను మే నెలలోనే ప్రతిపాదించారు. కానీ హాలీవుడ్ స్టూడియోలు.. స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లపై వాటి ప్రభావం గురించి ఆయన వివరించలేదు. ఈప్రకటన తర్వాత వినోద సంస్థల స్టాక్లు పడిపోయాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ షేర్లు 1.4%, వార్నర్ బ్రదర్స్, డిస్కవరీ షేర్లు 0.6% పడిపోయాయి.
ట్రంప్ దీనిని ఇతర దేశాలతో కుమ్మక్కయ్యారని.. అందువల్ల జాతీయ భద్రతకు ముప్పు అని కొందరు అమెరికన్లు విమర్శిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఆర్థిక సమస్య మాత్రమే కాదు. సందేశం పంపడం, ప్రచారం కూడా అని అన్నారు. అమెరికాకు చలనచిత్ర నిర్మాణాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం చాలా అవసరమని కూడా ఆయన అన్నారు.
"అమెరికాలో మళ్ళీ సినిమాలు నిర్మించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. విధిస్తున్న సుంకాలు ఒక స్థాయి ఆట స్థలాన్ని సృష్టించడానికి.. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో స్టూడియోలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రోత్సహించడానికి ఉద్దేశించినవి" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.
