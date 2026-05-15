/ Trump China Tour: డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..

China America Tour Details: ఇరాన్ తో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇరాన్ కు పరోక్షంగా సాయం చేస్తోన్న చైనాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు సడెన్ గా వెళ్లడం వెనక ఏదైనా పెద్ద ఉద్దేశ్యం ఉందా అంటే ఔననే అంటున్నాయి అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను పరిశీలిస్తున్న ప్రముఖులు చెబుతున్న మాట. మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం బుధవారం చైనాకు వచ్చిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా రాజధాని బీజింగ్లోని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ పీపుల్లో జిన్పింగ్ గురువారం రెండు గంటలపాటు భేటీ అయ్యారు. చైనా పర్యటనలో అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ల మధ్య పలు కీలక విషయాలు చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తైవాన్పై కన్నేసిన చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ఏకంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంపుకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తైవాన్ విషయంలో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకోవద్దని సూచించారు. తైవాన్ విషయంలో తేడాలొస్తే అమెరికా, చైనాల మధ్య ఘర్షణలే కాకుండా.. యుద్ధాలూ తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. తైవాన్ విషయం సహా ఇరాన్ యుద్ధం, ఇంధన భద్రత, వాణిజ్యం వంటి అంశాలపై సమాలోచనలు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంధన సరఫరా స్వేచ్ఛగా జరిగేందుకు వీలుగా హర్మూజ్ జలసంధి తెరిచి ఉండాల్సిందేనని ట్రంప్, జిన్పింగ్ ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని తీర్మానించుకున్నారు. హర్మూజ్ను తెరిచేందుకు సాయం చేస్తానని జిన్పింగ్ ముందుకొచ్చారని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్కు సైనిక సామగ్రి ఇవ్వబోమనీ ఆయన హామీ ఇచ్చారన్నారు. సెప్టెంబరు 24న శ్వేతసౌధానికి రావాలని జిన్పింగ్ దంపతులను అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆహ్వానించారు.
చైనా-అమెరికా సంబంధాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశంగా తైవాన్ పై జిన్పింగ్ భేటీలో చర్చలు జరిపారు. తైవాన్ విషయంలో సరిగా వ్యవహరిస్తే.. ద్వైపాక్షిక బంధం స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నారు. లేకపోతే ఇరు దేశాల మధ్య ఘర్షణలు, సంక్షోభాలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరించారు. కాబట్టి తైవాన్ అంశంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని అమెరికాకు హితవు పలికారు. నిర్మాణాత్మక ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను నెలకొల్పుకునేలా ట్రంప్, తాను అంగీకరించామని జిన్పింగ్ తెలిపారు. రాబోయే మూడేళ్లతో ఇంకా ముందు ముందు కూడా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల విషయంలో ఇది వ్యూహాత్మక మార్గదర్శనం చేస్తుందన్నారు. దాన్ని ఇరు దేశాల ప్రజలు, అంతర్జాతీయ సమాజం స్వాగతించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ట్రంప్, జిన్పింగ్ భేటీపై వైట్ హౌస్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. చైనాలో అమెరికా వ్యాపారాలకు విపణి ప్రవేశాన్ని విస్తరించడం. అమెరికా పరిశ్రమల్లో చైనా పెట్టుబడులను పెంచడంపైనా వారు సమాలోచనలు జరిపారని వెల్లడించింది. హర్మూజ్లో బలగాల మోహరింపు, టోల్ వసూలు ప్రయత్నాలను చైనా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ట్రంప్తో భేటీలో జిన్పింగ్ స్పష్టం చేశారని తెలిపింది. భవిష్యత్తులో హర్మూజ్పై ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు అమెరికా నుంచి మరింత చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు జిన్పింగ్ ఆసక్తి చూపారిని ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండకూడదని ఇరువురు నేతలూ ముక్తకంఠంతో అభిప్రాయపడ్డారని తెలిపింది.
జిన్పింగ్తో తన సమావేశాన్ని చరిత్రలోనే అతిపెద్ద శిఖరాగ్ర భేటీగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఈ భేటీ తర్వాత అమెరికా, చైనాలకు అద్భుతమైన ఉమ్మడి భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. జిన్పింగ్ గొప్ప నాయకుడని, ఆయన స్నేహితుడిగా ఉండటం తనకు గౌరవంగా ఉందన్నారు. తన పర్యటనతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు గణనీయంగా మెరుగుపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచానికి మెరుగైన భవిష్యత్తును అందించేలా ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బీజింగ్-వాషింగ్టన్ బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను ట్రంప్ నొక్కిచెప్పారు. అమెరికా-చైనా పరస్పరం ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా భాగస్వాములుగా ఉండాలని జిన్పింగ్ ఆకాంక్షించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.