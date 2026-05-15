Trump China Tour: డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..

Trump China Tour: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాలో పర్యటిస్తున్నారు. మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా చైనాకు వచ్చిన ట్రంప్ ఫర్యటన నేటితో  ముగియనుంది. ఈ రోజు బీజింగ్‌లోని ముఖ్యమైన వ్యాపారవేత్తలతో సమావేశం నిర్వహించి, అక్కడి నుంచి నేరుగా దక్షిణా కొరియా  రాజధాని సియోల్‌కు వెళ్లనున్నారు. 
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 15, 2026, 03:00 PM IST|Updated: May 15, 2026, 03:00 PM IST
Image Credit: Trump X Ping (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

