US Israel Iran War Day 40 Update: ఈ రాత్రే అంతా అంతమవుతుంది.. అన్నీ బ్రిడ్జిలు, అణుప్లాంట్లు పడగొట్టేస్తాం అంటూ ప్రకటించిన ట్రంప్.. ఉన్నట్టుండి మరో రెండువారాలపాటు డెడ్లైన్ పొడగించారు.. అణు ముప్పు తప్పదేమో అనుకున్న తరుణంలో అమెరికా పెద్దన్న ఆకస్మిక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్ పై దాడులను రెండు వారాలపాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆయన అంగీకరించారు. ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు .పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షాభాష్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. అది కూడా సీజ్ఫైర్ హార్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ తిరిగి తెరిస్తేనే ఈ తాత్కాలిక నిషేధం వర్తిస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు.
రాత్రికి రాత్రి ఒప్పందం..
అమెరికా ఇరాన్ మధ్య రాత్రికి రాత్రి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని నిన్న వైట్ హౌస్ వర్గాలు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా పాక్ ప్రధాని చేసిన రెండు వారాల సీజ్ఫైర్ రిక్వెస్ట్ తమ దేశం కూడా అనుకూలంగా ఉందని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. ట్రంప్ హయాంలో ఇరాన్ టెర్రరిజం కొనసాగదని.. అంతమవుతుందని కూడా వైట్ హౌస్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రెండు వారాలపాటు సీజ్ఫైర్ ఒప్పందం కుదురింది.
పాక్ అభ్యర్థన మేరకే..
ఇక ఇరాన్ పై విధించిన డెడ్ లైన్ మరో రెండు వారాలపాటు పొడిగిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇది కేవలం పాక్ అభ్యర్థన మేరకే 14 రోజులు ఒప్పుకున్నట్లు అయినా అంగీకరించారు. ప్రధానంగా హార్ముజ్ను వెంటనే తెరిచేందుకు ఇరాన్ ఒప్పుకున్నందున షరతులకు లోబడి తాము ఈ సీజ్ఫైర్ ఒప్పుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇది ఇరువైపులా వర్తిస్తుంది.. ఇరాన్ పది పాయింట్లు ప్రపోజల్ అందింది. శాంతి ఒప్పందం పై చర్చలు జరుగుతున్నాయి అన్నారు.
హార్ముజ్ తెరిచేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్..
మరోవైపు అమెరికాతో రెండు వారాలపాటు సీజ్ఫైర్ ఒప్పందం జరిగినట్లు ఇరాన్ ఫారిన్ మినిస్టర్ అబ్బాస్ అరాఘ్చీ కూడా ధృవీకరించారు. సాంకేతిక పరిమితులను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఇరాన్ ఆర్మీ కోఆర్డినేషన్తో రెండు వారాల పాటు హార్ముజ్ జల సంధిని ఓపెన్ చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇరాన్ పై దాడులు నిలిపివేస్తే ఆర్మీ కూడా డిఫెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఆపేస్తుందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ 10 పాయింట్ల ప్రతిపాదనపై చర్చించేందుకు యూఎస్ అంగీకరించిందన్నారు.
అమెరికా ఓటమిని ఒప్పుకుంది: ఇరాన్
అమెరికా ఓటమిన్ ఒప్పుకుని షరతులన్నిటినీ అంగీకరించిందని ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ స్టేట్మెంట్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా దాడులు చేయదు, హార్ముజ్పై ఇరాన్ నియంత్రణ కొనసాగిస్తుంది. అదేవిధంగా అన్ని ఆంక్షలు ఎత్తివేత. యురేనియం ఎన్రీచ్మెంట్కు కూడా అంగీకారంతోపాటు పరిహారం చెల్లించేందుకు ఒప్పుకుంది. రీజియన్ నుంచి అమెరికా బలగాల ఉపసంహరణ. అంతేకాదు ఫ్రీజ్ చేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయడం, ఇరాన్ బలగాల అనుమతితో హార్ముజ్ నుంచి ప్రయాణం.
అయితే మీడియాలో వర్గాల ప్రకారం ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు ఏప్రిల్ 10న ఇస్లామాబాద్ లో ప్రారంభమవుతాయి. అంటే అక్కడ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి షరతులపై చర్చించి తుది పరిష్కారానికి వస్తారు. ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ప్రకటనకు సంబంధించి వైట్ హౌస్ ఒక ప్రకటన కూడా జారీ చేసింది. చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి అని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లెవిట్ అన్నారు. అధ్యక్షుడు ప్రకటన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ నిర్ణయిస్తుంది, అధ్యక్షుడు శక్తివంతమైన సైన్యం హార్ముజ్ జల సంధిని తెరవడానికి ఇరాన్ను ఒప్పించాయి. తదుపరి చర్చలు కొనసాగుతాయి అని లెవిట్ పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.