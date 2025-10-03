English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Gaza Plan: ట్రంప్‎నకు గునపం దింపిన పాకిస్తాన్.. గాజా విషయంలో యూ టర్న్..!

Shahbaz Sharif Trump Reaction: భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్లానులో భాగంగా పాకిస్తాన్ కు దగ్గరవుతూ వచ్చారు. కానీ తాజాగా పాకిస్తాన్ ట్రంప్ నకు భారీ షాకిచ్చింది. అమెరికా వేదికగా ఆమోదించిన ఓ ప్లాన్ పై యూటర్న్ తీసుకుంది పాకిస్తాన్. వాస్తవానికి ఈ ప్లాన్ విషయంలో పాక్ పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించిన 24గంటల్లో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. దీనికి ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ పాలకుల వైఖరిపై స్వదేశంలో తలెత్తిన నిరసనలే అని చెప్పవచ్చు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:24 PM IST

Trending Photos

Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
Snakes Facts: పాముల పాలిట బ్రహ్మస్త్రం.!. ఇవి ఇంటి చుట్టు ఉంటే కింగ్ కోబ్రాలు కూడా కన్నేత్తి చూడవు.!.
6
Snakes Facts
Snakes Facts: పాముల పాలిట బ్రహ్మస్త్రం.!. ఇవి ఇంటి చుట్టు ఉంటే కింగ్ కోబ్రాలు కూడా కన్నేత్తి చూడవు.!.
Trump Gaza Plan: ట్రంప్‎నకు గునపం దింపిన పాకిస్తాన్.. గాజా విషయంలో యూ టర్న్..!

Shahbaz Sharif Trump Reaction: భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్లానులో భాగంగా పాకిస్తాన్ కు దగ్గరవుతూ వచ్చారు. కానీ తాజాగా పాకిస్తాన్ ట్రంప్ నకు భారీ షాకిచ్చింది. అమెరికా వేదికగా ఆమోదించిన ఓ ప్లాన్ పై యూటర్న్ తీసుకుంది పాకిస్తాన్. వాస్తవానికి ఈ ప్లాన్ విషయంలో పాక్ పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించిన 24గంటల్లో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. దీనికి ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ పాలకుల వైఖరిపై స్వదేశంలో తలెత్తిన నిరసనలే అని చెప్పవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పాలస్తీనాలోని గాజా పునర్ నిర్మాణం విషయంలో ట్రంప్ 20 సూత్రాల ప్రణాళికను స్వయంగా వాషింగ్టన్ లో పాకిస్తాన్ పాలకులకు ఇచ్చారు. దీనిని పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తోపాటు ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ కూడా ఆమోదించారు. దీనిలో హమాస్ ఆయుధాలు వీడాలని,గాజా పాలనకు ఏర్పాటు చేసే సంస్థకు ట్రంప్ అధిపతిగా ఉంటారని..ఇలా పలు అంశాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని పాక్ పాలకులు ఆమోదించగానే ట్రంప్ వారిని ప్రశంసించారు. కానీ వారి స్వదేశంలో మాత్రం తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. స్వతంత్ర పాలస్తీనా ఏర్పాటుకు ఇది వ్యతిరేకంగా ఉందని వారు ఆరోపణలు చేశారు. 

ఇతర ముస్లిం దేశాల తరహాలోనే కాకుండా అమెరికాకు లొంగిపోయి గాజా ప్లాన్ను ఆమోదించిన వ్యవహారం చినికి చినికి గాలివానగా మారింది. ఇప్పుడు తమ ఉనికికే ముప్పు తెచ్చేలా ఉండటంతో పాకిస్తాన్ పాలకులు యూటర్న్ తీసుకున్నారు. తాము ఆమోదించిన ప్రణాళిక ఇది కాదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ట్రంప్ వెల్లడించిన ప్లాన కాకుండా తాము వేరే ప్లాన్ కు ఆమోదించినట్లు పాక్ మంత్రి ఇషాక్ దార్ పార్లమెంట్ లో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. తద్వారా స్వదేశంలో వ్యతిరేకతను తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. 

Also Read: Narendra Modi: చూసి కాపీ కొట్టడం కాదు..మోదీ వర్కింగ్ స్టైల్ ను చూసి నేర్చుకోండి.. డచ్ టెక్ దిగ్గజం ప్రశంసలు..!!  

ట్రంప్ బహిరంగంగా ప్రకటించిన ఈ 20 అంశాలు తాము ఆమోదించినవి కావని ఇషాక్ దారు వెల్లడించారు. ఇవి తమవి కావన్నారు. తమకు ఇచ్చిన ముసాయిదాలో కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీంతో తాను అనుకున్న గాజా ప్లాన్ పై పాకిస్తాన్ మద్దతు పొందడం ద్వారా ఇస్లామిక్ దేశాలను నియంత్రించాలని ట్రంప్ వేసిన వ్యూహం బెడిసికొట్టింది. పాకిస్తాన్ మినహా ఇతర ఇస్లామిక్ దేశాలు సహజంగానే ఈ ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. 

Also Read:  Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Trump Gaza PlanPakistan ResponseShahbaz SharifHamas Israel ConflictUS Pakistan Relations

Trending News