Shahbaz Sharif Trump Reaction: భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్లానులో భాగంగా పాకిస్తాన్ కు దగ్గరవుతూ వచ్చారు. కానీ తాజాగా పాకిస్తాన్ ట్రంప్ నకు భారీ షాకిచ్చింది. అమెరికా వేదికగా ఆమోదించిన ఓ ప్లాన్ పై యూటర్న్ తీసుకుంది పాకిస్తాన్. వాస్తవానికి ఈ ప్లాన్ విషయంలో పాక్ పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించిన 24గంటల్లో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. దీనికి ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ పాలకుల వైఖరిపై స్వదేశంలో తలెత్తిన నిరసనలే అని చెప్పవచ్చు.
పాలస్తీనాలోని గాజా పునర్ నిర్మాణం విషయంలో ట్రంప్ 20 సూత్రాల ప్రణాళికను స్వయంగా వాషింగ్టన్ లో పాకిస్తాన్ పాలకులకు ఇచ్చారు. దీనిని పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తోపాటు ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ కూడా ఆమోదించారు. దీనిలో హమాస్ ఆయుధాలు వీడాలని,గాజా పాలనకు ఏర్పాటు చేసే సంస్థకు ట్రంప్ అధిపతిగా ఉంటారని..ఇలా పలు అంశాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని పాక్ పాలకులు ఆమోదించగానే ట్రంప్ వారిని ప్రశంసించారు. కానీ వారి స్వదేశంలో మాత్రం తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. స్వతంత్ర పాలస్తీనా ఏర్పాటుకు ఇది వ్యతిరేకంగా ఉందని వారు ఆరోపణలు చేశారు.
ఇతర ముస్లిం దేశాల తరహాలోనే కాకుండా అమెరికాకు లొంగిపోయి గాజా ప్లాన్ను ఆమోదించిన వ్యవహారం చినికి చినికి గాలివానగా మారింది. ఇప్పుడు తమ ఉనికికే ముప్పు తెచ్చేలా ఉండటంతో పాకిస్తాన్ పాలకులు యూటర్న్ తీసుకున్నారు. తాము ఆమోదించిన ప్రణాళిక ఇది కాదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ట్రంప్ వెల్లడించిన ప్లాన కాకుండా తాము వేరే ప్లాన్ కు ఆమోదించినట్లు పాక్ మంత్రి ఇషాక్ దార్ పార్లమెంట్ లో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. తద్వారా స్వదేశంలో వ్యతిరేకతను తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
ట్రంప్ బహిరంగంగా ప్రకటించిన ఈ 20 అంశాలు తాము ఆమోదించినవి కావని ఇషాక్ దారు వెల్లడించారు. ఇవి తమవి కావన్నారు. తమకు ఇచ్చిన ముసాయిదాలో కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీంతో తాను అనుకున్న గాజా ప్లాన్ పై పాకిస్తాన్ మద్దతు పొందడం ద్వారా ఇస్లామిక్ దేశాలను నియంత్రించాలని ట్రంప్ వేసిన వ్యూహం బెడిసికొట్టింది. పాకిస్తాన్ మినహా ఇతర ఇస్లామిక్ దేశాలు సహజంగానే ఈ ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.
