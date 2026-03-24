English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Trump Iran Policy: ఇరాన్ పాలకుడు మారబోతున్నారా? ‘టెస్టింగ్ ఫేజ్’లో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.. ఆసక్తికరంగా మారిన అగ్రరాజ్యం వ్యూహం..!!

Trump Iran Policy: ఇరాన్‌ను దెబ్బకొట్టడం కాదు... లొంగదీసుకోవడమే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసలు ప్లాన్. శత్రువుగా ఉన్న పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఖలీబాఫ్‌నే భవిష్యత్తు నేతగా ఊహిస్తూ అమెరికా  టెస్టింగ్  షురూ చేసింది. వెనిజులా మోడల్‌లో చమురు డీల్  కోసం చూస్తున్న ట్రంప్.. ఐదు రోజుల విరామంతో ఇరాన్ గడ్డపై తనకిష్టమైన  డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్  లాంటి పావును వెతుకుతున్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:36 PM IST

Trending Photos

Mohammad Bagher Ghalibaf US leader: ఇరాన్ రాజకీయ ముఖచిత్రం మారబోతోందా? యుద్ధం.. ఆంక్షలతో అట్టుడుకుతున్న పశ్చిమాసియాలో శాంతి మంత్రాన్ని పఠించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సరికొత్త  మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తున్నారా? తాజా పరిణామాలను గమనిస్తే.. వైట్ హౌస్ అడుగులు ఇరాన్ అంతర్గత రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త నేతను వెతికే పనిలో ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ట్రంప్ గురి.. ఇరాన్ స్పీకర్ ఖలీబాఫ్ పైనేనా?
ఇరాన్ పాలకులను సైనిక పరంగా దెబ్బతీయడమే కాకుండా.. అక్కడ తమకు అనుకూలంగా ఉండే ఒక బలమైన  భాగస్వామిని వెతకడంపై ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇప్పుడు దృష్టి సారించింది. ఈ రేసులో ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్, 64 ఏళ్ల మొహమ్మద్ బాగెర్ ఖలీబాఫ్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. గతంలో అమెరికాను, దాని మిత్రదేశాలను తీవ్రంగా హెచ్చరించిన చరిత్ర ఖలీబాఫ్ కు ఉన్నప్పటికీ.. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఉన్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆయనతో చర్చలు జరపడం మేలని ట్రంప్ బృందం భావిస్తోంది. ఇరాన్ భవిష్యత్తు నేతగా ఆయనను ప్రమోట్ చేస్తూ.. యుద్ధానికి స్వస్తి పలికేలా ఒక  ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ట్రంప్ అసలు ఉద్దేశమని తెలుస్తోంది. 

'టెస్టింగ్ ఫేజ్'లో అగ్రరాజ్యం వ్యూహం:
అయితే.. ఖలీబాఫ్ ఒక్కరే కాకుండా మరికొందరు కీలక నేతలను కూడా అమెరికా పరిశీలిస్తోంది. ఇరాన్ నుంచి ఒక ఒప్పందానికి  సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి కోసం వైట్ హౌస్ అన్వేషిస్తోంది.  ఖలీబాఫ్ ఒక హాట్ ఆప్షన్ కావొచ్చు.. కానీ మేము ఇప్పుడే ఏ నిర్ణయానికి రాలేదు. ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ ఫేజ్ నడుస్తోంది అని అమెరికా ఉన్నతాధికారి ఒకరు వ్యాఖ్యానించడం విశేషం. ఇరాన్ నాయకత్వం ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులతో కుదేలైన తరుణంలో.. తదుపరి పాలకుడు ఎవరు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికే పనిలో ట్రంప్ బిజీగా ఉన్నారు.

చమురు నిధులపైనే కన్ను.. వెనిజులా మోడల్ అమలు?
ట్రంప్ ఈ వ్యూహం వెనుక బలమైన ఆర్థిక ప్రయోజనం కూడా ఉంది. అదే  ఆయిల్. ఇరాన్ లోని అతిపెద్ద ఆయిల్ హబ్ అయిన  ఖార్గ్ ఐలాండ్ పై దాడులు చేసేందుకు ట్రంప్ సుముఖంగా లేరు. ఎందుకంటే, అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతింటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. గతంలో వెనిజులాలో నికోలస్ మదురో పట్టు తప్పినప్పుడు..  అక్కడి వైస్ ప్రెసిడెంట్ డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న మాదిరిగానే.. ఇరాన్ లో కూడా ఒక నేతను ప్రతిష్టించి..  చమురు విషయంలో అమెరికాకు అనుకూలమైన డీల్ కుదుర్చుకోవాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారు.  మిమ్మల్ని అధికారంలో ఉంచుతాం.. కానీ మాకు చమురు విషయంలో మంచి డీల్ ఇవ్వాలి  అనేదే ట్రంప్ తత్వమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

దౌత్యపరమైన 'పాజ్'.. ఐదు రోజుల విరామం!
ట్రంప్ సోమవారం చేసిన ప్రకటన ఈ వ్యూహానికి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. ఇరాన్ లోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ ఐదు రోజుల్లో ఇరాన్ లోని  బలమైన  వ్యక్తులతో దౌత్యపరమైన చర్చలు జరపాలని అమెరికా భావిస్తోంది. వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ ఈ చర్చల గురించి నేరుగా స్పందించనప్పటికీ.. ఇవి అత్యంత సున్నితమైన దౌత్య వ్యవహారాలని పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్ లో పాలకుడిని మార్చడం ద్వారా అటు యుద్ధానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం.. ఇటు ప్రపంచ మార్కెట్లలో చమురు ధరలను నియంత్రించడం అనే ద్విముఖ వ్యూహంతో ట్రంప్ ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇరాన్ స్పీకర్ ఖలీబాఫ్ ఈ   టెస్ట  లో పాస్ అయ్యి అమెరికాకు మిత్రుడిగా మారుతారో లేదో చూడాల్సిందే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Trump Iran PolicyGhalibaf Oil CrisisGlobal PoliticsWhite House NewsUS Foreign Policy Trump

Trending News