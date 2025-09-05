English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump: భారత్‌కు దూరమై తప్పు చేశా.. ట్రూత్ లో ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్..!!

Trump Vs Modi:  అగ్రదేశం అమెరికాకు భారత్ దూరమవ్వడం బాధాకరమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భారత్ తోపాటు రష్యాను కూడా కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 5, 2025, 04:55 PM IST

Trump Vs Modi:  అగ్రదేశం అమెరికాకు భారత్ దూరమవ్వడం బాధాకరమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భారత్ తోపాటు రష్యాను కూడా కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. ఎస్ సీఓ సమావేశం తర్వాత మోదీ, జన్ పింగ్, పుతిన్ తో ఉన్న ఫోటోను ట్రంప్ పోస్టు చేశారు. ఈ రెండు దేశాలు కుట్ర బుద్ధి ఉన్న చైనాకు దగ్గరయ్యాయి అన్నారు. మూడు దేశాల స్నేహం చాలాకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ముగ్గురు నేతలకూ మంచి భవిష్యత్‌ ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ట్రంప్‌ పోస్టు చేశారు. 

ట్రంప్ తన పోస్ట్‌లో, షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) సమావేశం అనంతరం తీసిన ఒక ఫోటోను షేర్ చేశారు. ఆ చిత్రంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ కనిపించారు. ఈ ముగ్గురి కలయికను ప్రస్తావిస్తూ, "భారత్, రష్యా చైనాకు మరింత దగ్గరవ్వడం అమెరికాకు చేదు పరిణామం" అని వ్యాఖ్యానించారు.

అంతేకాకుండా "చైనా ఎప్పటినుంచీ వ్యూహపరమైన కుట్రలతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పుడు ఆ దేశం భారత్, రష్యాలతో స్నేహం పెంచుకోవడం గమనించదగిన విషయం. ఈ ముగ్గురి మధ్య ఏర్పడిన బంధం దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంది" అని ట్రంప్ రాసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

ట్రంప్ తన పోస్ట్‌లో మరో ముఖ్యమైన అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. "ఈ ముగ్గురు ప్రపంచ నేతలకు మంచి భవిష్యత్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వారు తమ దేశాల అభివృద్ధి కోసం ముందుకు సాగాలి" అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన వ్యాఖ్యలతో అమెరికా-భారత్ సంబంధాలపై కొత్త చర్చలు మొదలయ్యాయి.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం వ్యక్తిగత ఆవేదన మాత్రమే కాదు. భవిష్యత్తులో అమెరికా తన విదేశాంగ వ్యూహాలను ఎలా మలుచుకోవాలో చెప్పే సంకేతాలుగా కూడా వీటిని చూడవచ్చని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాబోయే అమెరికా ఎన్నికలలో భారత్ మళ్లీ ప్రధాన చర్చాంశం కావచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.

ఇక మరోవైపు, భారత్ ప్రస్తుతం అమెరికా, రష్యా, యూరప్ వంటి పలు దేశాలతో సమాన దూరంలో సంబంధాలు కొనసాగిస్తోంది. చైనా పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, భారత్ తన వైఖరిని మరింత బలంగా చాటుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అమెరికా భవిష్యత్ విదేశాంగ విధానంపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.

Also Read: Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

