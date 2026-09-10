Trump Midterm Election 2026: అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టిన ఇరు రాజకీయ పార్టీలు.. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓ సంచలన ప్రకటన చేశారు. మధ్యంతర ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ఇరాన్తో యుద్ధం కూడా ముగిసిపోతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
వాషింగ్టన్ రాజకీయంలో మార్పు వస్తుందనే ఆశతోనే ఇరాన్ ఈ యుద్ధాన్ని సాగదీస్తోందని, అమెరికా ఓటర్లను గందరగోళానికి గురిచేసి అక్కడ బలహీనమైన ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని చూస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఇరాన్ చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా క్షిపణి దాడులు చేయగా, జోర్డాన్లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరంపై ఇరాన్ ప్రతిదాడులకు దిగింది.
డల్లాస్లో జరగనున్న రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారానికి బయలుదేరే ముందు వైట్ హౌస్ వద్ద డోనాల్డ్ ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. వాషింగ్టన్లో రాజకీయ అధికార మార్పుపై ఆశలతో ఇరాన్ పోరాటాన్ని పొడిగిస్తోందని చెప్పారు. అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేయడానికి టెహ్రాన్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందని, అమెరికాలో బలహీనమైన పాలకులు ఉంటే సులువుగా అణుఆయుధాలు సమకూర్చుకోవచ్చని ఇరాన్ భావిస్తోందని విమర్శించారు. అయితే ఇరాన్ వద్ద శక్తివంతమైన ఆయుధాలు ఉంటే ప్రపంచానికే ప్రమాదమని, అలాంటి పరిస్థితిని రానివ్వనని స్పష్టం చేశారు.
చర్చలకు అమెరికా నిరాకరణ
ఇరాన్తో దౌత్యపరమైన చర్చలు జరిపే ఆలోచన ప్రస్తుతం అమెరికాకు లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా జరిపిన సైనిక చర్యల ధాటికి ఇరాన్ ఆర్థిక, సైనిక వ్యవస్థలు పూర్తిగా అతలాకుతలమయ్యాయని, ఇప్పుడు ఆ దేశంలో మిగిలింది చాలా తక్కువేనని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో చర్చలు జరిగినా, అది కేవలం అణు ఒప్పందానికే కాకుండా గతంలో ఎన్నడూ లేని కఠిన నిబంధనలతో ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు.
పర్షియన్ గల్ఫ్లో అమెరికా క్షిపణి దాడులు
గల్ఫ్ జలాల్లో ఇరాన్కు చెందిన చమురు రవాణా నౌకలు, ఇంధన నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా దళాలు తీవ్రస్థాయిలో దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇరాన్కు చెందిన దాదాపు తొమ్మిది భారీ చమురు ట్యాంకర్లను అమెరికా సైన్యం ధ్వంసం చేసిందని ట్రంప్ ధృవీకరించారు. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) ప్రకారం, గత 48 గంటలుగా అమెరికా యుద్ధనౌకలపై ఇరాన్ వరుసగా క్షిపణి దాడులకు తెగబడటంతో ప్రతిచర్యగా ఈ దాడులు జరిగాయి.
ఓమన్ గల్ఫ్లోని నాలుగు ముడి చమురు నౌకలతో పాటు, ఖార్గ్ ఐలాండ్ సమీపంలో ఇరాన్ విప్లవాత్మక గార్డ్స్తో సంబంధమున్న నౌకను ధ్వంసం చేశారు. దాడికి ముందే నౌకలోని సిబ్బందిని బయటకు పంపినట్లు, తమ దళాలకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని అమెరికా ప్రకటించింది.
మరోవైపు అమెరికా దాడులకు నిరసనగా ఇరాన్ బలగాలు జోర్డాన్లోని 'మువఫ్ఫాక్ సాల్టీ' వైమానిక స్థావరంపై క్షిపణులతో దాడి చేశాయి. ఈ ఎయిర్ బేస్ను అమెరికా దళాలు తమ సైనిక కార్యకలాపాలకు ఉపయోగిస్తుండటంతో దానిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలు ఎటు దారితీస్తాయోనని అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ యుద్ధ ప్రభావం రాబోయే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి కోల్పోతాడా?
అమెరికాలో ప్రస్తుతం జరగబోయే మధ్యంతర ఎన్నికలు అధ్యక్ష పదివికి అని కొందరిలో అభిప్రాయం ఏర్పడింది. అమెరికాలో త్వరలోనే జరగబోయే ఎన్నికలు మన రాష్ట్రాల్లోని శాసన మండలి, పార్లమెంట్లోని రాజ్యసభను పోలి ఉంటాయి. ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల ద్వారా అమెరికన్ కాంగ్రెస్లోని (పార్లమెంట్) ప్రతినిధుల సభలో అన్నీ స్థానాలకు, అలాగే సెనేట్ల సభలో కొన్ని స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ట్రంప్ పార్టీ అన్నీ స్థానాల్లో ఓడిపోయినా.. ట్రంప్ తన పదవిని కోల్పోయే అవకాశం లేదు. కానీ, చట్టసభల్లో ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం పట్టు కోల్పోయి అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ఆమోదం పొందే అవకాశం లేదు. కాబట్టి, ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల ద్వారా డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన అధ్యక్ష పదవిని కోల్పోతాడనే అభిప్రాయాల్లో నిజం లేదు.