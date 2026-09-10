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Trump Midterm Election: ఇరాన్‌తో భీకర యుద్ధం వేళ అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు..ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి కోల్పోతాడా?

Trump Midterm Election 2026: అమెరికా అధ్యక్ష పదవి, మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యం, పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ముదిరిన సైనిక ఘర్షణల నడుమ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాలో త్వరలో జరగబోయే మధ్యంతర ఎన్నికలు ముగిసిన మరుక్షణమే ఇరాన్‌తో నడుస్తున్న యుద్ధం పూర్తిగా ఆగిపోతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:17 AM IST
Trump Midterm Election: ఇరాన్‌తో భీకర యుద్ధం వేళ అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు..ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి కోల్పోతాడా?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Trump Midterm Election: ఇరాన్‌తో భీకర యుద్ధం వేళ అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు..ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి కోల్పోతాడా?
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