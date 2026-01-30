English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trump Tariff: సుంకాల ఆయుధం చుట్టూనే ట్రంప్ విదేశాంగ విధానం.. అమెరికా వినియోగదారుల జేబులకు చిల్లు..

Trump Tariff: డోనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ బాంబులు అమెరికన్లకే తలనొప్పిగా మారాయా  ? వేరే దేశాలను శిక్షిస్తున్నానంటూ ఆయన చేపడుతున్న చర్యలు అమెరికాకే నష్టంగా మారాయా ? విచ్చలవిడిగా సుంకాలను పెంచుకుంటూ పోతున్న ట్రంప్‌కు ఆదే స్థాయిలో ప్రతి ఘటన ఎదురవుతోందా ? అటు భారత్ సైతం ట్రంప్‌కు షాక్ ఇచ్చిందా ?

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 06:15 AM IST

Donald Trump Tariff: డొనాల్డ్ ట్రంప్.. రెండో సారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిన దగ్గర నుంచి టారిఫ్‌ల పేరుతో ప్రపంచ దేశాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నారు. సుంకాల ఆయుధం చుట్టూనే ట్రంప్ విదేశాంగ విధానం తిరుగుతోంది. గ్రీన్ లాండ్ నుండి ఇరాన్ వరకు ఏ వ్యవహారమైనా ట్రంప్  సుంకాల బూచిని చూపించి దేశాలను తమ దారికి తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రష్యా నుండి చైనా వరకు దేశాలతో కయ్యానికి దిగుతూ టారిఫ్ బాంబులు ప్రయోగిస్తున్నారు.అయితే ట్రంప్ చర్యలు వల్ల ప్రపంచ దేశాల కంటే అమెరికాకే ఎక్కువ నష్టం అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ మొండి వైఖరి అమెరికా సొంత ప్రజల మీదనే ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. ఇతర దేశాలను దండించే క్రమంలో ట్రంప్ విధిస్తున్న ఈ సుంకాలు, వాస్తవానికి అమెరికా వినియోగదారుల జేబులకు చిల్లు పెడుతున్నాయి.

అమెరికా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా అపారమైన దిగుమతులపై ఆధారపతోంది. నిత్యావసర వస్తువులైన దుస్తులు, చెప్పుల నుండి అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, సెమీకండక్టర్ చిప్స్ , ఔషధాల వరకు అమెరికా విదేశీ సరఫరాదారుల పైనే పూర్తిగా ఆధారపడుతోంది. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ రంగానికి వెన్నెముక లాంటి రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం చైనా వైపు చూడక తప్పని పరిస్థితి. అమెరికాలో తయారీ రంగం క్షీణించిందనే చెప్పాలి. ఉత్పత్తిని పక్కన పెట్టి కేవలం సేవా రంగంపైనే దృష్టి పెడుతోంది. దాంతో ఇప్పుడు చిన్న  స్క్రూడ్రైవర్ కావాలన్నా చైనా లేదా మెక్సికో నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. అమెరికా ఇంతలా ఇతర దేశాలపై ఆధారపడుతుండటంతో ట్రంప్ విధిస్తున్న సుంకాలు విదేశీ కంపెనీల కంటే.. ఆ వస్తువులను కొనే సామాన్య అమెరికన్ పౌరులకే భారంగా మారుతున్నాయి.

సుంకాల పెంపు వల్ల దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి, ఫలితంగా అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం మళ్ళీ కోరలు చాస్తోంది. సామాన్య అమెరికన్ ప్రజలు నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడంతో తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనవుతున్నారు. తాము కట్టే సుంకాలు ఇతర దేశాలు చెల్లిస్తున్నాయని ట్రంప్ వాదిస్తున్నప్పటికీ, ఆ భారం అంతిమంగా స్థానిక కొనుగోలుదారుల పైనే పడుతోందని ఆర్థికవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. తన దేశ ప్రయోజనాల కోసమే అని చెబుతున్నా.. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోతున్నారు.

గతంలో ట్రంప్ బెదిరింపులకు భయపడిన ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పుడు డోంట్ కేర్ అనే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి ఆసియా దేశాల వరకు అన్నీ ప్రతిఘటనకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ట్రంప్ సుంకాల వ్యూహం కేవలం అంతర్జాతీయ సంబంధాలను దెబ్బతీయడమే కాకుండా, అమెరికాను ప్రపంచ వాణిజ్య రంగంలో ఒంటరిని చేసే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఆర్థిక వాస్తవాలను విస్మరించి కేవలం అహంకార పూరిత నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల అమెరికా నష్టపోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

అటు రష్యా చమురు కొంటోందంటూ భారత్‌పై భారీగా టారిఫ్‌లు విధించారు ట్రంప్. దీనికి భారత్ సైతం అంతే దీటుగా బదులిచ్చింది.  అమెరికా నుంచి భారత్‌కు ఎగుమతి అవుతున్న పప్పు ధాన్యాలపై 30 శాతం విధించింది. నార్త్ డకోటా, మోంటనా.. అమెరికాలోనే ఎక్కువగా పప్పు ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాలు. ఇక భారత్.. ప్రపంచంలోకెల్లా అధికంగా వాటిని వినియోగిస్తుంది. దాంతో భారత్ విధించిన సుంకాలతో రాత్రిరాత్రే అమెరికా పప్పు ధాన్యాల మార్కెట్ ఒత్తిడికి లోనైనట్లు తెలుస్తోంది. అటు చైనా తదితర దేశాలు సైతం అమెరికాపై సుంకాలు పెంచేశాయి. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ చర్యలు అమెరికా వాసులపై భారం పెంచుతోందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

