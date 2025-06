Trump Travel Ban: ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మయన్మార్, ఇరాన్.. 12 దేశాల పౌరులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా ట్రంప్ ట్రావెల్‌ బ్యాన్..

Trump Bans 12 Countries: అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎన్నిక అయినప్పటి నుంచి ప్రతి రోజు ఏదో ఒక విషయంలో ఆయన ట్రెండింగ్ లో నిలుస్తున్నారు. ఆయన తీసుకునే కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు కొంతమందికి ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నాయి. ఇతర దేశాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మరో ప్రకటన చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్. తాజాగా 12 దేశాల పౌరులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా పూర్తిగా నిషేధిస్తూ కొత్త ప్రకటనపై సంతకం చేశారు. మరో ఏడు దేశాల నుంచి వచ్చే పౌరులపై పాక్షిక ఆంక్షలు కూడా విధించారు. ప్రధానంగా అమెరికా జాతీయ భద్రత గురించి ఆందోళన నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ట్రంప్ నిషేధించిన 12 దేశాలు ఇవే..

ఆఫ్ఘనిస్థాన్, మయన్మార్, ఈక్వటోరియల్, గినియా, ఎరిట్రియా, చాద్‌, కాంగో, ఇరాన్, లిబియా, హైతి, సోమాలియా, సుడాన్, యెమెన్‌, బురుండీ, క్యూబా, లావోస్, సియోర్రా లియోన్, టోగో, తుర్కెమెనిస్తాన్‌, వెనిజులా దేశాలపై దాని నిషేధం విధించారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం ముస్లిం మెజారిటీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రయాణికులపై బ్యాన్ చేశాడు.



"We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen... That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others." –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025