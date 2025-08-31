Trump Pushes Europe Countries: భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని పనిచేయాలని యూరప్ దేశాలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. ఇండియా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలులకు పూర్తిగా నిలిపివేయాలని యూరప్ దేశాలకు ట్రంప్ పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రధానంగా భారత్ అమెరికన్ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు ఒప్పుకోకపోవడం, రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు ఆపకపోవడం ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ అసహనానికి గురై ఈ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఇదిలా ఉండగా ట్రంప్ తన వ్యక్తిగత ఫ్రస్టేషన్ తోనే భారత్ పై 50% సుంకాల విధించినట్లు గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అభిప్రాయపడింది. సుంకాలకు వాణిజ్యం కారణం కాదని.. భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఇండియా ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల ట్రంప్ ఫ్రస్టేషన్ గురై సుంకాలు విధించారని తన అభిప్రాయం వెల్లడించింది.
అంతేకాదు భారత్ అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తమ మార్కెట్లోకి అనుమతించకపోవడం కూడా ఒక కారణమని చెప్పుకొచ్చింది. జపాన్ నుంచి చైనా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి మోడీకి జూన్ 17వ తేదీనే ట్రంప్ కాల్ చేసినట్లు సమాచారం. న్యూయార్క్ టైమ్స్ ప్రకారం భారత్ సీజ్ ఫైర్ గురించి ప్రస్తావించి యుద్ధాన్ని ముగించానని భారత్ చెప్పగా పాకిస్తాన్ తనను మొబైల్ శాంతి బహుమతి నామినేట్ చేయబోతుందని ట్రంప్ చెప్పినట్లు రాసుకోవచ్చింది. దాని తిరస్కరించారని సీజ్ఫైర్ లో మూడో దేశం ప్రమేయం లేదని భారత్ కుండబద్దలు కొట్టిందని తేలింది. నోబెల్ ప్రైజ్ నామినేట్ చేసేందుకు ఇష్టపడకపోవడం పై ట్రంప్ అలిగినట్లు వివరించింది.
ఈ నేపథ్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బ కొట్టేలా అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్లాన్ వేశాడు. యూరోప్ దేశాలను కూడా భారత్తో వ్యాపారం నిలిపివేయాలని సూచించారు. కఠినమైన సుంకాలను తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. ఆగస్టు 27 నుంచి ఇప్పటికే అమెరికా భారత్ పై 50% సుంకం విధించింది. దీనిపై యూరప్ దేశాలు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన ఇవ్వలేదు.
రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తూ ఉక్రెయిన్ పై యుద్ధానికి నిధులు సమకూరుస్తోందని డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పలువురు అభిప్రాయం. అయితే ట్రంప్ కు పలువురు యూరోపియన్ నేతలు కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నారు. షాంఘై సహకార సమగ్ర సమావేశానికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రెండు రోజుల పర్యటన చేస్తున్నారు. మోడీ, చైనా అధ్యక్షులు జీ జింపింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమర్ పుతిన్ అక్కడ సమావేశం కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత అమెరికా సుంకాలు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం పై మూడు దేశాలు నేతలు ప్రస్తావించనున్నారు.
Read more: జపాన్ పర్యటనలో మోదీ.. షిగెరు ఇషిబాతో కలిసి బుల్లెట్ రైలులో ప్రయాణం..!
Read more: 'పెద్దన్న ఇది నీ స్థాయికి తగునా?'.. మోదీ టెర్రిఫిక్ మ్యాన్, భారత్ పాక్ యుద్ధం మళ్లీ మొదలవుతుందో అని రెచ్చగొట్టు వ్యాఖ్యాలు చేసిన ట్రంప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook