Trump Vs Musk: మస్క్ కి పిచ్చి పట్టింది...నేను అతనితో ఇక మాట్లాడను..ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Trump Vs Musk: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. బిలియనీర్ వ్యాపారవేత్త ఎలోన్ మస్క్ కు మధ్య స్నేహం కాస్త చెడింది. మస్క్ పికల్లోతు కోపంతో ఉన్న ట్రంప్ పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు చెందిన ABC న్యూస్ తో జరిగిన సంభాషణలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.."మస్క్ తన మతిస్థిమితం కోల్పోయాడు... నేను ఇకపై అతనితో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడను" అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ట్రంప్ ఈ ఇంటర్వ్యూ శుక్రవారం ఉదయం ABC న్యూస్ చీఫ్ వాషింగ్టన్ కరస్పాండెంట్ జోనాథన్ కార్ల్ తో జరిగింది. ట్రంప్, ఎలోన్ మస్క్ మధ్య జరిగిన చర్చ అనంతరం గంటల తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది.

"నువ్వు మతిస్థిమితం కోల్పోయిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నావు."

గురువారం నాడు జరిగిన వివాదం గురించి ట్రంప్ అస్సలు ఆందోళన చెందలేదని.. అది అతి ముఖ్యమైన విషయం కాదన్నట్లుగా ABC న్యూస్ రాసింది. ఆ రోజు మస్క్‌తో ఫోన్ కాల్ షెడ్యూల్ చేసిందా.. అని ఉదయం 7 గంటలకు ముందు అడిగినప్పుడు, ట్రంప్ ఆశ్చర్యకరంగా.. "మీరు మతిస్థిమితం కోల్పోయిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నారా?" "ఈ సమయంలో అతనితో (మస్క్) మాట్లాడటానికి తనకు ఆసక్తి లేదని" ట్రంప్ స్పష్టం చేశాడు. మస్క్ తనతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడని, కానీ తాను మస్క్‌తో మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా లేనని ట్రంప్ కూడా పేర్కొన్నారు.

Also Read: RBI: వావ్...హోంలోన్, గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నవాళ్లకు గుడ్ న్యూస్..ఈ పని చేస్తే లక్షల రూపాయలు లాభం..!!

తాను మస్క్ కు చాలా సహాయం చేశానని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు మస్క్ కౌంటర్ కూడా ఇచ్చారు. తాను లేకపోతే ట్రంప్ 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఓడిపోయేవారన్నారు. వన్ బిగ్ బ్యూటిపుల్ బిల్ ను తనకు ఒకసారి కూడా చూపించలేదని అన్నారు. కానీ దానిపై ట్రంప్ చేస్తున్న వాదనను తాను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బిల్లులోని ఈవీ, సోలార్ ప్రోత్సాహకాల కోతలపై అనవసర ఖర్చులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Pres. Trump told @ABC News he's "not particularly" interested in talking to Elon Musk, and called him a "man who has lost his mind" in a phone interview Friday morning.@JonKarl has more. https://t.co/2YxmMnjMMz pic.twitter.com/so4aAiwxIn

— ABC News (@ABC) June 6, 2025