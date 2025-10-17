English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Trump vs Putin: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దం ముగింపు కోసం మరోసారి ట్రంప్, పుతిన్ భేటి..

Trump vs Putin: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దం ముగింపు కోసం మరోసారి ట్రంప్, పుతిన్ భేటి..

Trump vs Putin:రష్యా-ఉక్రెయిన్  యుద్ధం ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక అడుగు వేశారు. గతంలో అలస్కాలో జరిగిన భేటీలో శాంతి ఒప్పందం కుదరలేదు. దీంతో నిలిచిపోయిన ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య శాంతి చర్చలను ట్రంప్ మరోసారి పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:21 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Trump vs Putin: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దం ముగింపు కోసం మరోసారి ట్రంప్, పుతిన్ భేటి..

Trump vs Putin: రష్యా ,ఉక్రెయిన్ మధ్య గత కొన్నేళ్లుగా ఎడతెరపి లేకుండా యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ యేడాది ఆగష్టులో యుద్ద ముగింపు కోసం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్.. అమెరికా గడ్డపై కాలు మోపారు. అపుడు చర్చలు సఫలం కాలేదు. దీంతో మరోసారి రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దానికి ముగింపు పలకేలా ట్రంప్ సీరియస్ గా చర్యలు చేపట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.  ఈ మేరకు  రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ట్రంప్ కాల్ చేశారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం ముగింపుపై చర్చించారు. ఈ వివరాలను తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పంచుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో శుక్రవారం భేటీ కానున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ముందు పుతిన్‌తో ట్రంప్ మాట్లాడటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి నెలకొల్పే అంశంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను నయానో, బయానో ఒప్పించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దీర్ఘశ్రేణి తోమహాక్‌ క్షిపణులు  2,000 వరకు అందజేయాలని  నిర్ణయించుకున్నామన్నారు. పుతిన్‌తో ఫోన్‌కాల్‌ నేపథ్యంలో ఈ విషయంపై స్వయంగా ఆయనతో చర్చించామన్నారు. రష్యా ను ప్రత్యర్థి ఉక్రెయిన్ కు  2వేల తోమహాక్‌ క్షిపణులు ఇస్తే మీకు అభ్యంతరం ఉంటుందా? అని తాను పుతిన్‌ను ప్రశ్నించానన్నారు. దీనికి పుతిన్‌ నుంచి బలమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తమైందన్నారు ట్రంప్‌. మరికొన్ని రోజుల్లో హంగరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్‌లో పుతిన్‌తో భేటీ కానున్నట్లు ట్రంప్‌ తెలిపారు. 

రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం తాను పుతిన్ హంగేరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్‌లో కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని ట్రంప్ వివరించారు. ఈ భేటీలో యుద్ధ ముగింపుపై చర్చిస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ పుతిన్‌తో ఫోన్ సంభాషణ చాలా ఫలప్రదంగా జరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ చర్చల ఫలితంగా త్వరలోనే శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే గాజా శాంతి ఒప్పందంపై పుతిన్ తనకు అభినందనలు తెలిపారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. మిడిల్ ఈస్ట్  శాంతి ఒప్పందం రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు చర్చలకూ సానుకూలంగా పనిచేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ట్రంప్- పుతిన్ భేటీ కావడానికి ముందు రష్యా, అమెరికాకు చెందిన ఉన్నతస్థాయి అధికారులు సమావేశం అవుతారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం వచ్చేవారం ఉంటుందన్నారు. 'అమెరికా తరఫున ఈ చర్చలను విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో నేతృత్వం వహిస్తారు. సమావేశ స్థలం త్వరలో నిర్ణయిస్తామన్నారు ట్రంప్. అలాగే, శుక్రవారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో వైట్ హౌస్‌లో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌తో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ వివరాలను తాను జెలెన్‌స్కీతో పంచుకోనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే, రష్య- అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై పుతిన్‌తో ట్రంప్ చర్చించారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశంపై కూడా విస్తృతంగా తాము చర్చించినట్లు తెలిపారు.

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trump meet with putinPutin Trump meetingAlaska summitB2 bombers PutinTrump welcomes Putin

Trending News