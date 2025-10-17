Trump vs Putin: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దం ముగింపు కోసం మరోసారి ట్రంప్, పుతిన్ భేటి..

Trump vs Putin: రష్యా ,ఉక్రెయిన్ మధ్య గత కొన్నేళ్లుగా ఎడతెరపి లేకుండా యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ యేడాది ఆగష్టులో యుద్ద ముగింపు కోసం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్.. అమెరికా గడ్డపై కాలు మోపారు. అపుడు చర్చలు సఫలం కాలేదు. దీంతో మరోసారి రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దానికి ముగింపు పలకేలా ట్రంప్ సీరియస్ గా చర్యలు చేపట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ మేరకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ట్రంప్ కాల్ చేశారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం ముగింపుపై చర్చించారు. ఈ వివరాలను తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పంచుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో శుక్రవారం భేటీ కానున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ముందు పుతిన్తో ట్రంప్ మాట్లాడటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది.
ఉక్రెయిన్లో శాంతి నెలకొల్పే అంశంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను నయానో, బయానో ఒప్పించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దీర్ఘశ్రేణి తోమహాక్ క్షిపణులు 2,000 వరకు అందజేయాలని నిర్ణయించుకున్నామన్నారు. పుతిన్తో ఫోన్కాల్ నేపథ్యంలో ఈ విషయంపై స్వయంగా ఆయనతో చర్చించామన్నారు. రష్యా ను ప్రత్యర్థి ఉక్రెయిన్ కు 2వేల తోమహాక్ క్షిపణులు ఇస్తే మీకు అభ్యంతరం ఉంటుందా? అని తాను పుతిన్ను ప్రశ్నించానన్నారు. దీనికి పుతిన్ నుంచి బలమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తమైందన్నారు ట్రంప్. మరికొన్ని రోజుల్లో హంగరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్లో పుతిన్తో భేటీ కానున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం తాను పుతిన్ హంగేరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్లో కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని ట్రంప్ వివరించారు. ఈ భేటీలో యుద్ధ ముగింపుపై చర్చిస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ పుతిన్తో ఫోన్ సంభాషణ చాలా ఫలప్రదంగా జరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ చర్చల ఫలితంగా త్వరలోనే శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే గాజా శాంతి ఒప్పందంపై పుతిన్ తనకు అభినందనలు తెలిపారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. మిడిల్ ఈస్ట్ శాంతి ఒప్పందం రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు చర్చలకూ సానుకూలంగా పనిచేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
ట్రంప్- పుతిన్ భేటీ కావడానికి ముందు రష్యా, అమెరికాకు చెందిన ఉన్నతస్థాయి అధికారులు సమావేశం అవుతారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం వచ్చేవారం ఉంటుందన్నారు. 'అమెరికా తరఫున ఈ చర్చలను విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో నేతృత్వం వహిస్తారు. సమావేశ స్థలం త్వరలో నిర్ణయిస్తామన్నారు ట్రంప్. అలాగే, శుక్రవారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో వైట్ హౌస్లో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా పుతిన్తో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ వివరాలను తాను జెలెన్స్కీతో పంచుకోనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే, రష్య- అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై పుతిన్తో ట్రంప్ చర్చించారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశంపై కూడా విస్తృతంగా తాము చర్చించినట్లు తెలిపారు.
