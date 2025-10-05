Gaza Peace Trump Warns Hamas: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హమాస్కు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. తన ప్రకటనపై వేగంగా స్పందించాలని ట్రంప్ హెచ్చరిక చేశాడు. బందీలను త్వరగా విడుదల చేసేందుకు, శాంతి ఒప్పందాలను అమలు చేసేందుకు.. బాంబింగ్ ఆపినందుకు కూడా ఇజ్రాయిల్ కి అమెరికా అధ్యక్షుడు అభినందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆలస్యాన్ని నేను సహించను బంధీలను విడుదల చేసే ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయండి అందరితో న్యాయంగా వ్యవహరిస్తామని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అయితే గాజాలో తొలి దశ బలగాల ఉపసంహరణకు ఇజ్రాయిల్ అంగీకరించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రూత్ పోస్టు సోషల్ లో తెలియజేశారు. ఈ బలగాల ఉపసంహరణపై పంపిన ప్రణాళికకు హమాస్ కూడా అంగీకారం తెలిపితే సీజ్ ఫైర్ అమల్లోకి వస్తుందని వెంటనే ఇజ్రాయిల్ బందీలు ఖైదీలు అప్పగింత మొదలవుతుందని ఆయన చెప్పారు. ఆ తర్వాత బలగాల ఉపసంహరణకు నిబంధనలు సిద్ధం చేస్తాం అన్నారు. కానీ ఇజ్రాయిల్ మాత్రం బలగాల ఉపసంహరణ పై ఇప్పటి వరకు అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
అయితే హమాస్ పోరాటం ఆపేసి వెంటనే లొంగిపోవాలని ఏమాత్రం ఆలస్యం చేసినా తాను సహించనని అమెరికా అధ్యక్షుడు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేకుంటే పరిస్థితులు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. గాజాను ప్రమాదంలో పడేసే ఏ ఫలితాన్ని తాను సహించేది లేదు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయండి అని చెప్పుకొచ్చారు.
Trump just warned Ham@s they can’t play games and delay, and that Gaza can’t threaten Israel again.
ఇదిలా ఉండగా ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇజ్రాయిల్ శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని.. శాంతి ప్రణాళిక అంగీకరించి ఇజ్రాయిల్ బందీల విడుదల చేయడానికి హమాస్కు ఇదే చివరి అవకాశం అని అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఏదో ఒక విధంగా గాజాలో శాంతి నెలకొల్పాలని ఆయన అన్నారు. ఇక ఇజ్రాయిల్ వైమానిక దాడి చేయడంతో పదిమంది మృతి చెందారు. ఆ తర్వాతే అమెరికా అధ్యక్షుడు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
గాజా శాంతి ప్రణాళిక ..
గాజా శాంతి ప్రణాళిక అంటే ఈ పోరాటం వెంటనే ముగియాలి. రెండు ఇజ్రాయిల్ హమాస్ నిబంధనలను అంగీకరించి బందీలను విడుదల చేయాలి. దీంతోపాటు తమ దళాలు కూడా ఉపసంహరించుకుంటారు. ఇజ్రాయిల్ ఆమోదం పొందిన 72 గంటల్లో హమాస్ అందరూ ఖైదీలను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతిగా ఇజ్రాయిల్ కూడా పాలస్తీనా యూనియన్ బందీలు, మహిళలు, పిల్లలను తో పాటు ఖైదీలను కూడా విడుదల చేస్తుంది.
