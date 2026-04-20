Tsunami warning after massive earthquake in Japan: జపాన్ లో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది.దీంతో జనాలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. సోమవారం జపాన్లోని తోహోకు ప్రాంతంలో 7.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. దీంతో అక్కడ అనేక భవంతులకు పగుళ్లు ఏర్పాడ్డాయి. ఇళ్లు, ఆఫీసుల్లో నుంచి జనాలు బైటకు పరుగులు పెట్టారు.
ఈశాన్య జపాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు అధికారులు సునామీ హెచ్చరికను కూడా జారీ చేశారు. భూకంప కేంద్రం సముద్రమట్టం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో సాన్రికు తీరానికి సమీపంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రకంపనలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
జపాన్ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారం, భూకంపం సంభవించిన 30 నిమిషాలలోపు సునామీ అలలు తీర ప్రాంతాలను తాకవచ్చన అలర్ట్ జారీ చేశారు. వెంటనే తీర ప్రాంతాల ప్రజలు తమ నివాసాలను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలని అధికారులు ఆదేశించారు. భూకంపం జరిగిన వెంటనే అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ అయినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ NHK పేర్కొంది. తీర ప్రాంతంలో పది అడుగుల మేర అలలు ఎగిసి పడతాయని జపాన్ మెట్రోలాజికల్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.
