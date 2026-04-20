English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Japan Earthquake: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం.. ఏకంగా రిక్టర్ స్కెలు మీద 7.4.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..

Earthquake in japan coast: జపాన్ లోని తోహోకు ప్రాంతంలో 7.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈశాన్య జపాన్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు అధికారులు సునామీ హెచ్చరికను కూడా జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:35 PM IST
  • జపాన్ లో భారీ సునామీ..
  • ప్రజల్ని అలర్ట్ చేసిన ప్రభుత్వం..

Trending Photos

Tsunami warning after massive earthquake in Japan: జపాన్ లో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది.దీంతో జనాలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. సోమవారం జపాన్‌లోని తోహోకు ప్రాంతంలో 7.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. దీంతో  అక్కడ అనేక భవంతులకు పగుళ్లు ఏర్పాడ్డాయి. ఇళ్లు, ఆఫీసుల్లో నుంచి జనాలు బైటకు పరుగులు పెట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈశాన్య జపాన్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు అధికారులు సునామీ హెచ్చరికను కూడా జారీ చేశారు. భూకంప  కేంద్రం సముద్రమట్టం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో సాన్‌రికు తీరానికి సమీపంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రకంపనలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

జపాన్ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారం, భూకంపం సంభవించిన 30 నిమిషాలలోపు సునామీ అలలు తీర ప్రాంతాలను తాకవచ్చన అలర్ట్ జారీ చేశారు. వెంటనే తీర ప్రాంతాల ప్రజలు తమ నివాసాలను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలని అధికారులు ఆదేశించారు. భూకంపం జరిగిన వెంటనే అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ అయినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ NHK పేర్కొంది. తీర ప్రాంతంలో పది అడుగుల మేర అలలు ఎగిసి పడతాయని జపాన్ మెట్రోలాజికల్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News