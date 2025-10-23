English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Asim Munir: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌కి తాలిబాన్ల సవాల్‌ .. "మగాడివైతే రా"..తేల్చుకుందాం..!!

Asim Munir: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌కి తాలిబాన్ల సవాల్‌ .. "మగాడివైతే రా"..తేల్చుకుందాం..!!

Tehreek-e-Taliban Pakistan: అఫ్ఘానిస్తాన్ తో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ తెహ్రీక్ ఇ తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి కొరకరాని కొయ్యలా మారారు. పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ మార్షల్ ఆసిం మునీర్ కు టీటీపీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. దమ్ముంటే..నువ్ మగాడివైతే.. యుద్ధం చేసి గెలువు అంటూ సవాల్ విసిరింది. ఈ మేరకు ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 23, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
Asim Munir: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌కి తాలిబాన్ల సవాల్‌ .. "మగాడివైతే రా"..తేల్చుకుందాం..!!

Asim Munir: పాకిస్తాన్ కు మరో బిగ్ షాక్ తగిలినట్లయ్యింది. పాకిస్తాన్ కు చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థ అయిన తెహ్రీకే తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ కు చెందిన కమాండర్ పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ ను టార్గెట్ చేసింది. అంతేకాదు ఓ ఛాలెంజ్ కూడా విసిరిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మునీర్ కు నిజంగా దమ్ముధైర్యం ఉంటే..మగాడు అయితే తమను ఎదుర్కొవాలని సవాల్ విసిరారు. అంతేకాదు పాకిస్తాన్ సైన్యంలోని ఉన్నతాధికారులకు కూడా సవాల్ విసిరారు. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన వరుస వీడియోలు పాకిస్తాన్ సైనిక నాయకత్వాన్ని తీవ్ర ఇరకాటంలోకి నెట్టేశాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

టీటీపీ సంస్థ కమాండర్ కాజిమ్ వీడియోలో  మాట్లాడుతూ ..నేరుగా ఆర్మీ చీఫ్ ను ఉద్దేశించి సవాల్ చేశాడు. మాతో పోరాటం చేసేందుకు పాకిస్తాన్ కు సైన్యం ఎందుకు? సైన్యానికి బదులుగా పాకిస్తాన్ సైన్యంలోని ఉన్నతాధికారులు, యుద్ధభూమికి రావాలి. పాక్ ఆర్మీ చీప్ మునీర్ కు నిజంగా దమ్ము ఉంటే...మగాడు అయితే మిమ్మల్ని ఎదుర్కొవాలి. అతను నిజంగా తల్లిపాలే తాగి ఉంటే మాతో యుద్ధం చేయాలని అంటూ సవాల్ విసిరారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు రావడంతో అతని వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిగ్గా మారాయి. ఇదే సమయంలో అక్టోబర్ 8న కేపీ ప్రావిన్స్ లో టీటీపీ జరిపిన దాడి ద్రుశ్యాలు విడుదల చేసింది. 

అక్టోబర్‌ 8న ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా రాష్ట్రంలోని కుర్రం జిల్లాలో టీటీపీ మిలిటెంట్లు పాక్ సైనిక శిబిరంపై దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ దాడిలో 22 మంది పాక్ సైనికులు మృతి చెందారని టీటీపీ ప్రకటించగా, పాక్ ప్రభుత్వం మాత్రం 11 మంది మాత్రమే మరణించారని తెలిపింది. తాజాగా విడుదలైన వీడియోలో ఆ దాడికి సంబంధించిన చిత్రాలను చూపిస్తూ పాక్ ఆర్మీకి టీటీపీ మరోసారి హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

Also Read: EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!  

ఈ దాడి తర్వాత పాక్ ప్రభుత్వం కాజిం తలపై 10 కోట్ల పాకిస్తానీ రూపాయల బహుమతి ప్రకటించింది. మరోవైపు అఫ్గానిస్తాన్‌తో తాత్కాలిక శాంతి నెలకొన్నప్పటికీ, పాక్ సరిహద్దుల్లో టీటీపీ దాడులు కొనసాగుతుండటం పాక్ భద్రతా బలగాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.టీటీపీ 2007లో స్థాపించబడిన మిలిటెంట్ గ్రూప్. దీని లక్ష్యం పాకిస్తాన్‌లో షరియా చట్టం అమలు చేయించడం, అలాగే పాక్ ప్రభుత్వం అమెరికాతో కలసి ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు చేపట్టడాన్ని అడ్డుకోవడం. ఈ గ్రూప్‌ గత దశాబ్దంలో వందలాది ఆత్మాహుతి దాడులకు పాల్పడింది.

పాకిస్తాన్, టీటీపీ దాడులకు అఫ్గానిస్తాన్ తాలిబాన్ ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని పాక్‌ ఆరోపిస్తోంది. అయితే, అఫ్గాన్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ “మా భూభాగం నుంచి ఎవరికీ ముప్పు ఉండదు” అని స్పష్టంగా తెలిపింది. ప్రస్తుతం టీటీపీ పాకిస్తాన్ భద్రతా వ్యవస్థకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. అఫ్గాన్ సరిహద్దు నుంచి వచ్చే ఈ హెచ్చరిక పాక్ ఆర్మీకి కొత్త తలనొప్పిగా మారి, ప్రాంతీయ శాంతి భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

Also Read: PM Modi Scheme: చిరు వ్యాపారులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. ఈ కొత్త స్కీముతో రూ. 3లక్షల లోన్ పొందే ఛాన్స్..!!    

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

asim munir vs pakistani taliban threatafghan taliban reaction to ttpttp militants pakistanttp and afghan taliban relationshippakistan afghanistan war

Trending News