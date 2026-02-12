Parliament Video: రణరంగంగా మారిన పార్లమెంట్.. కొట్టుకున్న అధికార, విపక్ష ఎంపీలు.. వీడియో వైరల్..!

Turkey Parliament Video: అధికార, విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు బాహాబహీకి దిగడంతో.. టర్కీ పార్లమెంట్ రణరంగంగా మారింది. ఒకరిపై ఒకరు పిడిగుద్దులు గుద్దుకుంటూ తన్నుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కొత్త న్యాయశాఖ మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇస్తాంబుల్ చీఫ్ ప్రాసిక్యూటర్ అయిన అకిన్ గుర్లెక్ను కొత్త న్యాయశాఖ మంత్రిగా టర్కీ అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్ నియమించారు. న్యాయమంత్రిత్వ శాఖకు అధిపతిగా గుర్లెక్ నియామకంపై ప్రధాన ప్రతిపక్షం రిపబ్లికన్ పీపుల్స్ పార్టీ (CHP) తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది.
గుర్లెక్ ఇస్తాంబుల్ చీఫ్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఉన్న సమయంలో సీహెచ్పీ సభ్యులతో సంబంధం ఉన్న అనేక కేసులను ఆయన పర్యవేక్షించారని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి గుర్లెక్ నియామకం చేపట్టారంటూ సీహెచ్సీ సభ్యులు మండిపడ్డారు. ఇది న్యాయ స్వేచ్ఛను కూడా దెబ్బతీస్తుందని విమర్శలు చేశారు. ఈ క్రమంలో పార్లమెంట్లో గుర్లెక్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం సమయంలో ఆయనను అడ్డుకున్నారు. గుర్లెక్ ప్రమాణ స్వీకారానికి సిద్ధమవ్వగా అతన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పోడియం వద్దకు దూసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగింది. కొద్దిసేపటికే ఒకరిపై ఒకరు దాడికి పాల్పడ్డారు. తన్నుకున్నారు.
దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో స్పీకర్ కల్పించుకొని న్యాయశాఖ మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. కొంత సమయం తరువాత ప్రారంభమైన సమావేశాల్లో అధికార పార్టీ నేతలు గుర్లెక్ చుట్టూ రక్షణగా నిలబడి ఉండగా.. ఆయన న్యాయమంత్రిత్వ శాఖ అధిపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు.
