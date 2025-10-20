English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cargo Flight Accident: అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన విమానం.. వీడియో వైరల్..!!

Cargo Flight Accident: అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన విమానం.. వీడియో వైరల్..!!

Cargo Flight Accident: హాంకాంగ్ ఎయిర్ పోర్టులో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఎయిర్ పోర్టులో దిగుతున్న సమయంలో ఓ భారీ కార్గో విమానం రన్ వేపై అదుపు తప్పింది. దీంతో ఆ విమానం సముద్రంలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మరణించగా..మరో ఇద్దరిని సిబ్బంది రక్షించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 20, 2025, 10:03 AM IST

Cargo Flight Accident: హాంకాంగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 3:50 గంటల సమయంలో, దుబాయ్ నుంచి హాంకాంగ్‌ చేరిన ఎమిరేట్స్‌ కార్గో విమానం బోయింగ్‌ 747-481 మోడల్‌ రన్‌వేపై దిగుతున్నపుడు అదుపు తప్పి సముద్రంలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో రన్‌వేపై ఉన్న గ్రౌండ్ వెహికల్‌ సిబ్బందిలో ఇద్దరు మరణించారు. మరో ఇద్దరిని సిబ్బంది వెంటనే రక్షించగలిగారు. 

ఈ విమానాన్ని టర్కీ ఆధీనంలోని ACT ఎయిర్‌లైన్స్‌ ఎమిరేట్స్‌ నుంచి లీజు తీసుకొని నడుపుతూ ఉంది. ఘటన అనంతరం హాంకాంగ్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోని నార్త్ రన్‌వే తాత్కాలికంగా మూసివేసింది.  అయితే మిగతా రెండు రన్‌వేలు సాధారణ కార్యకలాపాల కోసం పనిచేస్తున్నాయి. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం..  ఈ ప్రమాదానికి కార్గో విమానంలోని అదుపు తప్పిన కారణం ప్రధాన కారణం అని భావిస్తున్నారు. అధికారులు ప్రస్తుతం ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి విచారణను ప్రారంభించారు.

 

Cargo Flight AccidentCargo PlaneHong KongHong Kong AirportCargo Plane Crash

