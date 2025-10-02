Two Plane Collide Video: ఎయిర్ పోర్టులో షాకింగ్ ఘటన.. ఒకదానికి మరోకటి ఢీకొన్న రెండు విమానాలు.. వీడియో వైరల్..

Two delta planes collide on taxiway at LaGuardia airport video: ఇటీవల మన దేశంలోనేకాకుండా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమాన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అసలు చాలా మంది ఇటీవల విమాన ప్రయాణాలు అంటేనే తెగ భయపడిపోతున్నారు. విమానం ఎక్కిన వారు మరల ల్యాండ్ అయ్యేవరకు కూడా తెగ ఆరాటం పడుతున్నారు.
ఇటీవల విమానాలలో టెక్నీకల్ సమస్యలు చాలా తలెత్తుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు సిబ్బంది అప్రమత్తమై వాటిని పరిష్కరిస్తున్నారు. ఇంకొన్నిసార్లు మాత్రం అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. న్యూయార్క్లోని లా గార్డియా విమానాశ్రయంలో జరిగిన షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
న్యూయార్క్ లాగార్డియాలో విమానాల ఢీ.
న్యూయార్క్ లాగార్డియా ఎయిర్పోర్టులో డెల్టా ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన రెండు విమానాలు రన్వేపై ఢీకొన్నాయి.
ఒకరికి గాయాలు కాగా, ఒక విమానం రెక్క విరగగా మరొకటి ముక్కు భాగం దెబ్బతింది.
తక్కువ వేగంతో కదులుతుండటంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.… pic.twitter.com/GstdTry4W9
— greatandhra (@greatandhranews) October 2, 2025
బుధవారం రాత్రి రెండు డెల్టా ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు రన్వేపై ఒకదానితో ఒకటి ఢీ కొట్టాయి. రెండు విమానాలు రన్ వే మీద కొద్దిగా నెమ్మదిగా ఉండటంతో మాత్రం పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో.. ఒక విమానం రెక్కకు నష్టంతో పాటు, మరో విమానంలో కొన్ని టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తాయని అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు.
Read more: Bengaluru Metro Fight Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రో స్టేషన్లో ఇద్దరు మహిళల ఫైటింగ్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..
ఒక విమానం ముందు భాగం సైతం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ విమాన ప్రమాద ఘటనలో ఇద్దరు ప్రయాణికులకు గాయాలైనట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook