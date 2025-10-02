English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:09 PM IST
  • బలంగా ఢీకొన్న రెండు విమానాలు..
  • న్యూయార్క్ ఎయిర్ పోర్టులో ఘటన..

Two Plane Collide Video: ఎయిర్ పోర్టులో షాకింగ్ ఘటన.. ఒకదానికి మరోకటి ఢీకొన్న రెండు విమానాలు.. వీడియో వైరల్..

Two delta planes collide on taxiway at LaGuardia airport video: ఇటీవల మన దేశంలోనేకాకుండా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమాన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అసలు చాలా మంది ఇటీవల విమాన ప్రయాణాలు అంటేనే తెగ భయపడిపోతున్నారు. విమానం ఎక్కిన వారు మరల ల్యాండ్ అయ్యేవరకు కూడా తెగ ఆరాటం పడుతున్నారు.

ఇటీవల విమానాలలో టెక్నీకల్ సమస్యలు చాలా తలెత్తుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు సిబ్బంది అప్రమత్తమై వాటిని పరిష్కరిస్తున్నారు. ఇంకొన్నిసార్లు మాత్రం అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో..  న్యూయార్క్‌లోని లా గార్డియా విమానాశ్రయంలో జరిగిన షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

 

బుధవారం రాత్రి రెండు డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్ విమానాలు రన్‌వేపై ఒకదానితో ఒకటి ఢీ కొట్టాయి. రెండు విమానాలు రన్ వే మీద కొద్దిగా నెమ్మదిగా ఉండటంతో మాత్రం పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ  ఘటన జరిగిన సమయంలో.. ఒక విమానం రెక్కకు నష్టంతో పాటు, మరో విమానంలో కొన్ని టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తాయని అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు.

ఒక విమానం ముందు భాగం సైతం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ విమాన ప్రమాద ఘటనలో ఇద్దరు ప్రయాణికులకు గాయాలైనట్లు  సమాచారం. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 

 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

