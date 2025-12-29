English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • America Road Accident: అమెరికాలో పెనువిషాదం.. తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరమ్మాయిల దుర్మరణం..

America Road Accident: అమెరికాలో పెనువిషాదం.. తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరమ్మాయిల దుర్మరణం..

Telugu women died in America: తెలంగాణలోని మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలానికి చెందిన పుల్ల ఖండు మేఘన (24), కడియాల భావన (24) అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు.ఈ ఘటనతో వారి స్వస్థలంలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:09 PM IST
  • అమెరికాలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం..
  • మహబూబాబాద్ అమ్మాయిల దుర్మరణం..

America Road Accident: అమెరికాలో పెనువిషాదం.. తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరమ్మాయిల దుర్మరణం..

Two telugu women died in road accident in california America: మనదేశం నుంచి చాలా మంది ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. ఇటీవల  కాలంలో కొంత మంది భారతీయలు అనుకొని ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు అక్కడి దుండగుల కాల్పుల బారిన పడుతున్నారు. మరికొన్నిసార్లు రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో చోటు చేసుకున్నరోడ్డు ప్రమాద ఘటన మరోసారి తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో   తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు యువతులు దుర్మరణం చెందారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలానికి చెందిన పుల్ల ఖండు మేఘన (24), కడియాల భావన (24) చనిపోయారు. అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు.. ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లిన ఈ యువతులు ప్రమాదాల బారిన పడటం ప్రస్తుతం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.  ఇటీవల ఎమ్మెస్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నారు.

మేఘన, భావన సహా మొత్తంగా 8 మంది స్నేహితులు రెండు కార్లలో కాలిఫోర్నియాలో టూర్ కు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో అలబామా హిల్స్ రోడ్డులో మలుపు వద్ద వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు లోయలో పడింది. దీంతో వీరిద్దరు చనిపోయారు.

Read more: Telangana Assembly Winter Session: అసెంబ్లీలో ఆసక్తికర పరిణామం.. కేసీఆర్‌కు కరచాలనం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

ఈ ఘటనపై అమెరికా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు మృతదేహలను భారత్ కు తొందరగా తీసుకొచ్చేవిధంగా చర్యలు తీసుకొవాలని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని వారి కుటుంబాలను తీవ్ర విషాదంలో ముంచింది. స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

