America Road Accident: అమెరికాలో పెనువిషాదం.. తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరమ్మాయిల దుర్మరణం..

Two telugu women died in road accident in california America: మనదేశం నుంచి చాలా మంది ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది భారతీయలు అనుకొని ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు అక్కడి దుండగుల కాల్పుల బారిన పడుతున్నారు. మరికొన్నిసార్లు రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో చోటు చేసుకున్నరోడ్డు ప్రమాద ఘటన మరోసారి తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు యువతులు దుర్మరణం చెందారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలానికి చెందిన పుల్ల ఖండు మేఘన (24), కడియాల భావన (24) చనిపోయారు. అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు.. ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లిన ఈ యువతులు ప్రమాదాల బారిన పడటం ప్రస్తుతం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ఇటీవల ఎమ్మెస్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నారు.
మేఘన, భావన సహా మొత్తంగా 8 మంది స్నేహితులు రెండు కార్లలో కాలిఫోర్నియాలో టూర్ కు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో అలబామా హిల్స్ రోడ్డులో మలుపు వద్ద వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు లోయలో పడింది. దీంతో వీరిద్దరు చనిపోయారు.
ఈ ఘటనపై అమెరికా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు మృతదేహలను భారత్ కు తొందరగా తీసుకొచ్చేవిధంగా చర్యలు తీసుకొవాలని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని వారి కుటుంబాలను తీవ్ర విషాదంలో ముంచింది. స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
