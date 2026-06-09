Dubai Road Accident: దుబాయ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో తెలంగాణకు చెందిన ముగ్గురు వలస కార్మికులతో సహా మొత్తం ఏడుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఎమిరేట్స్ రోడ్డుపై వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న ఓ మినీ బస్సు ఒక్కసారిగా ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు డ్రైవర్ యొక్క అజాగ్రత్త, మితిమీరిన వేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని స్థానిక పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో ప్రాథమికంగా తేల్చారు.
ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు కార్మికులు ఉన్నారు. వారిని మెట్పల్లి మండలానికి చెందిన అబ్దుల్ రఫీక్, కొడిమ్యాల మండలానికి చెందిన సయ్యద్ సలీం, మల్యాల మండలానికి చెందిన గాజుల తిరుపతిగా అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు.
వీరంతా షార్జా కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఒక అల్యూమినియం గ్లాస్, డోర్ ఫ్రేమ్ తయారీ పరిశ్రమలో సుదీర్ఘకాలంగా కార్మికులుగా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలవ్వగా.. వారిలో హైదరాబాద్కు చెందిన మహమ్మద్ సయీద్ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే యూఏఈలోని భారత కాన్సులేట్ అధికారులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మృతదేహాలను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు మరియు బాధితుల కుటుంబాలకు అవసరమైన, చట్టపరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు అధికారులు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
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