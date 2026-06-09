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Dubai: దుబాయ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు కార్మికుల మృతి

Dubai: దుబాయ్‌లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలంగాణకు చెందిన ముగ్గురు వలస కార్మికులతో సహా మొత్తం ఏడుగురు మృతి చెందారు. ఎమిరేట్స్ రోడ్డుపై వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న ఓ మినీ బస్సు ఒక్కసారిగా ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ విషాదం జరిగింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:23 PM IST
Dubai: దుబాయ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు కార్మికుల మృతి
Image Credit: UAE Dubai Road Accident Three Telangana Workers Killed In Emirates Road Crash (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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