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UK Grooming Gang Report: 2,50,000 అమ్మాయిలపై అత్యాచారం చేసిన పాకిస్థానీ టీమ్..పనికట్టుకొని మరీ బాలికలకు ఎర!

UK Grooming Gang News: యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (బ్రిటన్)లో కొన్ని దశాబ్దాలుగా అమానమీయ ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బాలికలపై లైంగిక దోపిడికి సంబంధించిన నమ్మలేని నిజాలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దాదాపుగా 2,50,000 మంది బాలికలను పాకిస్థాన్ మూలాలున్న వ్యక్తులు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:28 PM IST
UK Grooming Gang Report: 2,50,000 అమ్మాయిలపై అత్యాచారం చేసిన పాకిస్థానీ టీమ్..పనికట్టుకొని మరీ బాలికలకు ఎర!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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2,50,000 అమ్మాయిలపై అత్యాచారం చేసిన పాకిస్థానీ టీమ్..పనికట్టుకొని మరీ బాలికలకు ఎర!
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