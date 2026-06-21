/UK Grooming Gang Report: 2,50,000 అమ్మాయిలపై అత్యాచారం చేసిన పాకిస్థానీ టీమ్..పనికట్టుకొని మరీ బాలికలకు ఎర!

UK Grooming Gang News: బ్రిటన్లో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా సాగిన అమానవీయ 'గ్రూమింగ్ గ్యాంగ్' వ్యవస్థీకృత బాలల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన నమ్మలేని నిజాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు (MP) రూపెర్ట్ లోవ్ నేతృత్వంలోని ఒక స్వతంత్ర విచారణ సంస్థ జూన్ 16న విడుదల చేసిన 'సామూహిక అత్యాచార విచారణ నివేదిక' దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ ఘోరాల బారిన పడి కనీసం 2,50,000 మంది బాలికలు లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యారని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది.
బాధితురాలి నుండి సామాజిక కార్యకర్తగా మారిన సామీ వుడ్హౌస్ అధ్యక్షతన, కోర్టు రికార్డులు, బాధితుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా ఈ నివేదికను రూపొందించారు. ఈ దారుణాల్లో బాధితులుగా మారిన వారిలో అత్యధిక శాతం మంది శ్వేతజాతీయులైన బ్రిటిష్ బాలికలే కావడం గమనార్హం. 2005 నుండి 2017 మధ్య కాలంలో బాలల లైంగిక దోపిడీకి పాల్పడి శిక్ష అనుభవిస్తున్న వారిలో 84 శాతం మంది దక్షిణాసియా ముస్లిం (ప్రధానంగా పాకిస్తానీ మూలాలున్న) పురుషులేనని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
యూకేలోని దాదాపు 40 శాతం ప్రాంతాలు (149 స్థానిక అధికార జిల్లాలు) ఈ ముఠాల బారిన పడ్డాయి. రోథర్హామ్, ఆక్స్ఫర్డ్, టెల్ఫోర్డ్, రోచ్డేల్ వంటి నగరాల్లో ఇవి తీవ్రస్థాయిలో సాగాయి.
ముఠాల అమానుష వ్యూహం
ఈ వ్యవస్థీకృత ముఠాలు విచ్ఛిన్నమైన కుటుంబాలు, సంరక్షణ గృహాలకు చెందిన 11 ఏళ్ల లోపు బలహీనమైన బాలికలను లక్ష్యంగా చేసుకునేవి. పాఠశాలల వద్ద, వీధుల్లో బాలికలతో స్నేహం చేసి.. వారికి బహుమతులు, మద్యం, మాదకద్రవ్యాలు ఎరగా వేసి టాక్సీలలో రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించేవారు.
ఇళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో వారిపై పదేపదే సామూహిక అత్యాచారాలు, చిత్రహింసలు జరిపేవారని నివేదికలు వెల్లడించాయి. బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కోసం వాటిని చిత్రీకరించి, ఒక ప్రాంతం నుండి మరో ప్రాంతానికి, కొన్నిసార్లు విదేశాలకు సైతం అక్రమ రవాణా చేసేవారు. ఈ క్రూరత్వం కారణంగా ఎంతోమంది మైనర్ బాలికలు గర్భవతులయ్యారు. బలవంతపు అబార్షన్లు, తీవ్ర మానసిక ఆఘాతాల వల్ల గర్భస్రావాలకు గురయ్యారు.
బ్రిటన్ జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ (NHS) 13 ఏళ్ల చిన్న పిల్లలలో జననేంద్రియ గాయాలు, లైంగిక వ్యాధులు, ఆత్మహత్యాయత్నాలను గుర్తించినప్పటికీ, బాధితులకు సరైన రక్షణ కల్పించడంలో విఫలమై తిరిగి వారిని అదే నరకంలోకి నెట్టేసిందని నివేదిక తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది.
దశాబ్దాలుగా సాగిన ఈ దారుణాలను అణచివేయడంలో పోలీసులు, సామాజిక సేవా సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, ఎన్హెచ్ఎస్, ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. నివేదిక ఆరోపణ ఆధారంగా.. నేరస్థుల జాతి, మతపరమైన నేపథ్యం కారణంగా, తమపై ఎక్కడ "జాత్యహంకారులు" అనే ముద్ర పడుతుందోననే భయంతో అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడారు. కొన్ని ముస్లిం సమాజాల్లోని సాంస్కృతిక వైఖరులు, ముస్లిమేతర అమ్మాయిలను తక్కువగా చూసే ధోరణి కూడా ఈ నేరాలు పెరగడానికి దోహదపడ్డాయి.
నివేదిక చేసిన కఠిన సిఫార్సులు
సమూహ ఆధారిత బాలల లైంగిక దోపిడీకి పాల్పడే ప్రధాన సూత్రధారులకు కనీసం 50 సంవత్సరాలు, సహకరించిన వారికి 25 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘోరాలకు పాల్పడినట్లు రుజువైన విదేశీ పౌరుల బ్రిటిష్ పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయాలి. ద్వంద్వ పౌరసత్వం ఉన్నవారితో సహా అందరినీ వెంటనే దేశం నుండి బహిష్కరించాలి. ప్రాణాలతో బయటపడిన బాధితులకు ప్రభుత్వ పరంగా పూర్తిస్థాయి పునరావాసం, మానసిక వైద్యం అందించాలి. ప్రజల నుంచి సేకరించిన నిధులతో, బాధితుల ఆధ్వర్యంలోనే సాగిన ఈ స్వతంత్ర విచారణ నివేదిక ప్రస్తుతం యూకేలో బాలల రక్షణ, వలసల విధానం, చట్టపరమైన జవాబుదారీతనంపై తీవ్రస్థాయి చర్చకు దారితీసింది.
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