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UK Prime Minster: యూకే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ ఆకస్మిక రాజీనామా!

UK Prime Minister Resign News: బ్రిటన్ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం రేపింది. దేశంలో అంతర్గత తిరుగుబాటు, తన సొంత పార్టీ నుంచే ఒత్తిడి కారణంగా యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ సోమవారం రాజీనామా ప్రకటించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:22 PM IST
UK Prime Minster: యూకే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ ఆకస్మిక రాజీనామా!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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యూకే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ ఆకస్మిక రాజీనామా!
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