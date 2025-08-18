English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump - Zelensky: నేడు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో నేడు ట్రంప్ భేటి..

Trump - Zelensky: రష్యాతో  ఉక్రెయిన్‌  యుద్ధంలో ఇవాళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోనుంది. యుద్ధానికి ఫులుస్టాప్‌ పెట్టేందుకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్​స్కీతో అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఇవాళ భేటీ కానున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 18, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Malaika Arora: 51 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ రెండో పెళ్లి..లవర్‌తో బ్రేకప్..మొగుడితో ప్యాకప్!!
5
Malaika Arora
Malaika Arora: 51 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ రెండో పెళ్లి..లవర్‌తో బ్రేకప్..మొగుడితో ప్యాకప్!!
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
5
Rains
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Trump - Zelensky: నేడు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో నేడు ట్రంప్ భేటి..

Trump - Zelensky: ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటి కానున్నారు. ఈ భేటిలో  బ్రిటన్‌ ప్రధాన మంత్రి కీమ్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ తదితర ఐరోపా నేతలూ కూడా ఈ భేటీ పాల్గొననున్నారు. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించాలా లేదా పోరాటాన్ని కొనసాగించాలా అనేది జెలెన్​స్కీ తేల్చుకోవాలన్నారు. అలాగే ఉక్రెయిన్​ నాటోలో కూడా చేరకూడదని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

ఇప్పటికే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్.. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తో భేటి అమెరికాలోని అలాస్కాలో భేటిలో అయ్యారు. అలాస్కాకు అమెరికా మధ్య చిన్న జల సంధి ఉంది. అక్కడ నుంచి అమెరికాకు కేవలం రెండు కిలో మీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉంది. వ్యూహాత్మకంగానే అమెరికాతో భేటికి ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడం వెనక వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వ్యూహం ఉంది. ఈ భేటి అసాంతం అంతా పుతిన్ కన్నుసన్నల్లో నడిచిందనేది టాక్. అటు ఉక్రెయిన్ కు నాటో లో సభ్యత్వం ఇవ్వకూడదనేదే పుతిన్ మొదటి షరతు. పైగా ఉక్రెయిన్ నుంచి తాను ఆక్రమించికున్న కీలక ప్రదేశాలను ఇవ్వనని కూడా తెగేసి చెప్పినట్టు సమాచారం. 

వ్యూహాత్మకంగా అలాస్కాను ఎంచుకోవడంతోనే అమెరికాలో పుతిన్ పై చేయి సాధించారు. ఈ చర్చలు పూర్తి స్థాయిలో ఫలప్రదం కాకపోయినా.. పుతిన్ ను అమెరికాకు రప్పించి చర్చలు జరపడంలో ట్రంప్ తన మార్క్ చూపించడానే చెప్పాలి. అటు కోరుకున్న టైమ్ లో కోరుకున్న ప్రదేశంలో సమావేశం జరగడంతో పుతిన్ పై చేయి సాధించాడనే చెప్పాలి. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉద్రిక్తలకు కేంద్రమైన రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దానికి ముగింపు పలుకుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trump ZelenskyDonlad trumpAmerica president donald trumpUkraine Russia Warukraine president zelensky

Trending News