Trump - Zelensky: నేడు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో నేడు ట్రంప్ భేటి..

Trump - Zelensky: ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటి కానున్నారు. ఈ భేటిలో బ్రిటన్ ప్రధాన మంత్రి కీమ్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ తదితర ఐరోపా నేతలూ కూడా ఈ భేటీ పాల్గొననున్నారు. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించాలా లేదా పోరాటాన్ని కొనసాగించాలా అనేది జెలెన్స్కీ తేల్చుకోవాలన్నారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ నాటోలో కూడా చేరకూడదని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇప్పటికే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్.. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తో భేటి అమెరికాలోని అలాస్కాలో భేటిలో అయ్యారు. అలాస్కాకు అమెరికా మధ్య చిన్న జల సంధి ఉంది. అక్కడ నుంచి అమెరికాకు కేవలం రెండు కిలో మీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉంది. వ్యూహాత్మకంగానే అమెరికాతో భేటికి ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడం వెనక వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వ్యూహం ఉంది. ఈ భేటి అసాంతం అంతా పుతిన్ కన్నుసన్నల్లో నడిచిందనేది టాక్. అటు ఉక్రెయిన్ కు నాటో లో సభ్యత్వం ఇవ్వకూడదనేదే పుతిన్ మొదటి షరతు. పైగా ఉక్రెయిన్ నుంచి తాను ఆక్రమించికున్న కీలక ప్రదేశాలను ఇవ్వనని కూడా తెగేసి చెప్పినట్టు సమాచారం.
వ్యూహాత్మకంగా అలాస్కాను ఎంచుకోవడంతోనే అమెరికాలో పుతిన్ పై చేయి సాధించారు. ఈ చర్చలు పూర్తి స్థాయిలో ఫలప్రదం కాకపోయినా.. పుతిన్ ను అమెరికాకు రప్పించి చర్చలు జరపడంలో ట్రంప్ తన మార్క్ చూపించడానే చెప్పాలి. అటు కోరుకున్న టైమ్ లో కోరుకున్న ప్రదేశంలో సమావేశం జరగడంతో పుతిన్ పై చేయి సాధించాడనే చెప్పాలి. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉద్రిక్తలకు కేంద్రమైన రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దానికి ముగింపు పలుకుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.