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Russia Ukraine War: రష్యాపై ఉక్రెయిన్ మెగా డ్రోన్ ఎటాక్.. ట్యూమెన్ ఆయిల్ రిఫైనరీపై విధ్వంసం!

Russia Ukraine Drone Attack: ఉక్రెయిన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత టెక్నాలజీ కలిగిన డ్రోన్లు రష్యాలోని సరిహద్దుకు దూరంగా ఉన్న ఆయిల్ రిఫైనరీపై విరుచుకుపడ్డాయి.. ఉక్రెయిన్ కొత్తగా 3000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించే డ్రోన్లను తయారు చేసి.. రష్యాలోని ఆయిల్ రిఫైనరీ పై వినియోగించింది.. దీంతో రష్యా కు భారీ నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:30 PM IST
Russia Ukraine War: రష్యాపై ఉక్రెయిన్ మెగా డ్రోన్ ఎటాక్.. ట్యూమెన్ ఆయిల్ రిఫైనరీపై విధ్వంసం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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