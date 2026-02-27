English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ukraine Russia War: మళ్లీ ఉక్రెయిన్ పై రష్యా భీకర దాడులు..

Ukraine Russia War: గత నాలుగేళ్లుగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాలు యుద్దం చేసుకుంటున్నాయి. ఉక్రెయిన్ .. నాటో కూటమిలో చేరడంపై రష్యా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఆ దేశంపై యుద్ధం ప్రకటించింది. మరోవైపు అమెరికా నేతృత్వంలోని నాటో కూటమి డైరెక్ట్ గా రష్యాతో యుద్దానికి దిగకుండా.. ఉక్రెయిన్ కు  కావాల్సిన ఆయుధాలను అందజేస్తోంది. దీంతో ఈ యుద్దం యేళ్లకు యేళ్లకు కొనసాగుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 10:04 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
6
March 2026 bank holidays
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
5
EPFO refund
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
Vijay Rashmika: విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో పంది కూర.. మెనూ వైరల్
5
Vijay Deverakonda wedding feast
Vijay Rashmika: విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో పంది కూర.. మెనూ వైరల్
Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!
4
Barmer crude oil leak
Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!
Ukraine Russia War: మళ్లీ ఉక్రెయిన్ పై రష్యా భీకర దాడులు..

Russia again attack on Ukrain: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా మరోసారి భీకర దాడులు చేసింది. రష్యా బలగాలు ఉక్రెయిన్‌లోని 8 ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని 420 డ్రోన్లు, 39 క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. వీటిలో 11 బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ దాడుల్లో పదుల సంఖ్యలో ఉక్రెయిన్‌ వాసులు గాయపడ్డారు. వారిలో చిన్నారులూ ఉన్నారు. తమ దేశంపైకి దూసుకొచ్చిన 17 ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు- యుద్ధంలో మరణించిన దాదాపు వేయి మంది ఉక్రెయిన్‌ సైనికుల మృతదేహాలను ఆ దేశానికి తాము అప్పగించామని రష్యా అధికారి వ్లాదిమిర్‌ మేదిన్‌స్కీ తాజాగా వెల్లడించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉక్రెయిన్‌ కూడా 35 మంది రష్యా సైనికుల మృతదేహాలను అప్పగించిందని తెలిపారు. ఈ అప్పగింత ఎప్పుడు జరిగిందనేది మాత్రం స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. ఉక్రెయిన్‌ తరఫున 10 వేల మంది విదేశీ వాలంటీర్ల పోరాటం చేస్తున్నారు. తమ దేశంతో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌ తరఫున 75 దేశాలకు చెందిన 10 వేల మందికి పైగా వాలంటీర్లు పోరాడుతున్నారని రష్యా ప్రభుత్వరంగ వార్తాసంస్థ టాస్‌ పేర్కొంది. 

నెలనెలా దాదాపు 600 మంది కొత్త వ్యక్తులు కీవ్‌ తరఫున భూతల పోరాటంలో పాల్గొనేందుకు నమోదు చేసుకుంటున్నారని తెలిపింది. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో రష్యా తరఫున పోరాడుతూ తమ దేశానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని దక్షిణాఫ్రికా విదేశాంగ మంత్రి రొనాల్డ్‌ లమోలా తెలిపారు. రిక్రూట్‌మెంట్‌ పథకం పేరుతో మోసపోయి వారు రష్యాకు వెళ్లారని.. చివరకు మాస్కో తరఫున యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టి ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అమెరికా ఈ దేశానికి సైనిక, ఆర్ధిక సాయాన్ని ఆపేశాయి. మరోవైపు నాటో కూటమి మరియు యూరోపియన్ దేశాలు ఉక్రెయిన్ కు అండగా నిలుస్తూ రష్యాపై ఎగదోస్తున్నట్టు అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ukraine Russia WarRussiaUkraineRussia WarTrump Puti Again Meeting

Trending News