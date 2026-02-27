Ukraine Russia War: మళ్లీ ఉక్రెయిన్ పై రష్యా భీకర దాడులు..

Russia again attack on Ukrain: ఉక్రెయిన్పై రష్యా మరోసారి భీకర దాడులు చేసింది. రష్యా బలగాలు ఉక్రెయిన్లోని 8 ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని 420 డ్రోన్లు, 39 క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. వీటిలో 11 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ దాడుల్లో పదుల సంఖ్యలో ఉక్రెయిన్ వాసులు గాయపడ్డారు. వారిలో చిన్నారులూ ఉన్నారు. తమ దేశంపైకి దూసుకొచ్చిన 17 ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు- యుద్ధంలో మరణించిన దాదాపు వేయి మంది ఉక్రెయిన్ సైనికుల మృతదేహాలను ఆ దేశానికి తాము అప్పగించామని రష్యా అధికారి వ్లాదిమిర్ మేదిన్స్కీ తాజాగా వెల్లడించారు.
ఉక్రెయిన్ కూడా 35 మంది రష్యా సైనికుల మృతదేహాలను అప్పగించిందని తెలిపారు. ఈ అప్పగింత ఎప్పుడు జరిగిందనేది మాత్రం స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. ఉక్రెయిన్ తరఫున 10 వేల మంది విదేశీ వాలంటీర్ల పోరాటం చేస్తున్నారు. తమ దేశంతో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ తరఫున 75 దేశాలకు చెందిన 10 వేల మందికి పైగా వాలంటీర్లు పోరాడుతున్నారని రష్యా ప్రభుత్వరంగ వార్తాసంస్థ టాస్ పేర్కొంది.
నెలనెలా దాదాపు 600 మంది కొత్త వ్యక్తులు కీవ్ తరఫున భూతల పోరాటంలో పాల్గొనేందుకు నమోదు చేసుకుంటున్నారని తెలిపింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో రష్యా తరఫున పోరాడుతూ తమ దేశానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని దక్షిణాఫ్రికా విదేశాంగ మంత్రి రొనాల్డ్ లమోలా తెలిపారు. రిక్రూట్మెంట్ పథకం పేరుతో మోసపోయి వారు రష్యాకు వెళ్లారని.. చివరకు మాస్కో తరఫున యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టి ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అమెరికా ఈ దేశానికి సైనిక, ఆర్ధిక సాయాన్ని ఆపేశాయి. మరోవైపు నాటో కూటమి మరియు యూరోపియన్ దేశాలు ఉక్రెయిన్ కు అండగా నిలుస్తూ రష్యాపై ఎగదోస్తున్నట్టు అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.