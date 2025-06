Russia-Ukraine: రష్యాకు తడిసిపోయిందిగా.. డ్రోన్ దాడులతో విరుచుకుపడ్డ ఉక్రెయిన్.. వీడియోలు

Russia-Ukraine: రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. రష్యాలోని వైమానిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్ పెద్దెత్తున డ్రోన్స్ దాడులకు పాల్పడింది. ఇంత భారీ మొత్తంలో ఉక్రెయిన్ దాడులకు పాల్పడటం కూడా ఇదే మొదటిసారి. 40 కి పైగా రష్యన్ విమానాలు ధ్వంసమయ్యాయని ఉక్రెయిన్ మీడియా పేర్కొంది. సైబీరియాలో తొలి డ్రోన్ దాడిని రష్యాలోని ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంత గవర్నర్ ధృవీకరించారు. సైనిక విభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆయన అన్నారు. ఈ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి సైన్యం, పౌర చర్య దళాలు ఇప్పటికే సమీకరించారు. డ్రోన్ ప్రయోగ సైట్ బ్లాక్ చేసింది.

రెండు ప్రధాన రష్యన్ వైమానిక స్థావరాలపై ఉక్రెయిన్ ఒక పెద్ద డ్రోన్ దాడి చేసిందని, 40 కి పైగా రష్యన్ సైనిక విమానాలను ధ్వంసం చేసిందని ది సన్ నివేదించింది. ఉక్రెయిన్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ (SBU) అధికారి ప్రకారం, రష్యాకు చెందిన ఒలెన్యా ఎయిర్ బేస్, బెలాయా ఎయిర్ బేస్‌లపై దాడులు జరిగాయి. ఇవి వరుసగా రష్యాకు చెందిన టుపోలెవ్ Tu-95, Tu-22M3 బాంబర్లకు నిలయంగా ఉన్నాయి. ఈ దాడిలో ధ్వంసమైన యుద్ధ విమానాలలో A-50 AWACS విమానాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఉక్రెయిన్ రష్యా అణు జలాంతర్గామి ఓడరేవుపై కూడా పెద్ద దాడిని ప్రారంభించిందని సమాచారం వస్తోంది. రష్యాలోని సెవెరోమోర్స్క్ వద్ద పేలుళ్లు, పొగలు వచ్చినట్లు నివేదించింది. ఇది అణ్వాయుధ జలాంతర్గాముల నిల్వ ఓడరేవు. ఇది బారెంట్స్ సముద్రానికి సమీపంలోని కోలా బేలో రష్యన్ నార్తర్న్ ఫ్లీట్ ప్రధాన స్థావరం. ఇది రష్యా అణుశక్తితో నడిచే జలాంతర్గాములలో మూడింట రెండు వంతులకు నిలయంగా ఉంది. వీటిలో యాసెన్, ఆస్కార్ II, సియెర్రా II, ప్రత్యేక ప్రయోజన జలాంతర్గాములు ఉన్నాయి.

NEW: Explosions and smoke reported in Severomorsk, Russia — home port for nuclear-armed submarines.

It is the main base of the Russian Northern Fleet, on the Kola Bay near the Barents Sea.

Hosts two-thirds of Russia’s nuclear-powered subs, including Yasen, Oscar II, Sierra II,… pic.twitter.com/JoYKtniQio

— Clash Report (@clashreport) June 1, 2025