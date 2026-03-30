  • South Sudan: దక్షిణ సూడాన్‌‌లోని బంగారు గని వద్ద భారీ నరమేధం.. 70 మంది కాల్చివేత.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Unknown gunmen firing at south sudan:  కొన్ని రోజులుగా బంగారు గనుల వివాదం నేపథ్యంలో సాయుధులు,  అక్కడ మైనింగ్ చేస్తున్న వారికి మధ్య గొడవలు పీక్స్ కు వెళ్లిపోయాయి. ఈ క్రమంలో గుర్తు తెలియని కొంత మంది కాల్పులకు తెగ బడటంతో ఏకంగా 70 మందికి పైగా దుర్మరణం చెందారు. దీనిపై అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:18 PM IST
Unknown gunmen kill more than 70 people in south sudan: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  బంగారం ధరలు చుక్కల్ని తాకాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు బంగారం, వెండి రెట్ల  గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక బంగారం రోజు రోజులు క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది.  ఇక బంగారం  కోసం ఇటీవల హత్యలు, దారుణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. దక్షిణ సూడాన్‌లోని సెంట్రల్ ఈక్వటోరియా రాష్ట్రంలోని జెబెల్ ఇరాక్‌లో శివార్లలో బంగారు గనుల విషయంలో కొన్ని రోజులుగా వివాదాలు నడుస్తున్నాయి.  మైనింగ్ చేస్తున్న వారికి, కంపెనీల వారికి మధ్య గొడవలు పీక్స్ కు చేరాయి.

ఈ క్రమంలో ఏకంగా కొంత మంది గన్ లతో మైనింగ్ చేస్తున్న ప్రదేశంకు వచ్చి విచక్షణ రహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. దీంతో చూస్తుంగానే 70 మంది విగత జీవులుగా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి చాలా మంది భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఆ ప్రాంత మంతా నెత్తురొడింది.  రక్తపాతంతో నిండిపోయింది. డజన్ల కొద్ది మృతదేహాలుచెల్లా చెదురుగా పడి ఉన్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. 

ఈ ఘటనపై సుడాన్ పీపుల్స్ లిబరేషన్ మూవ్‌మెంట్/ఆర్మీ – ఇన్ అపోజిషన్, లేదా ఎస్‌పిఎల్‌ఎం/ఎ-ఐఓ నరమేధంను తీవ్రంగా ఖండించాయి. మొత్తంగా దీనిపై ప్రభుత్వ బలగాలదే బాధ్యత అని తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడింది. ఘటనపై అక్కడి అధికారులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరగవచ్చని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

